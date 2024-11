Barreau du Cameroun : Controverse autour d'un projet immobilier électif de 400 millions :: CAMEROON

Financement, élections, transparence, ordre, juridique agitent actuellement le barreau camerounais.

Un projet de construction du siège de l'Ordre des avocats du Cameroun soulève de nombreuses interrogations à quelques semaines des élections prévues le 18 janvier 2025. Le 14 octobre 2024, le conseil de l'ordre a annoncé le déblocage de 400 millions de FCFA pour le démarrage des travaux, déclenchant une vive polémique.

Mbah Eric Mbah, président sortant et candidat à sa réélection, fait face à des accusations de manœuvres électoralistes. Des membres du conseil remettent en cause la transparence du processus de financement et de sélection des entreprises.

Les questions sont nombreuses et sensibles : Quand le marché de construction a-t-il été passé ? Quelles entreprises ont candidaté ? Comment s'est déroulé le dépouillement ? Sur quelles bases une entreprise a-t-elle été sélectionnée ?

Un avocat, sous couvert d'anonymat, dénonce : « Le mandat des membres du conseil étant expiré depuis sept mois, le bâtonnier tente un passage en force ». Cette sortie met en lumière les tensions internes et les soupçons de manipulation à l'approche du scrutin.

Le projet immobilier, initialement présenté comme une nécessité infrastructurelle, est désormais perçu par certains comme un outil stratégique de campagne électorale.