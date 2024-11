CAMEROUN :: Digue-route Mayo-Danay : 12 ans après la promesse présidentielle, le projet est-il au point mort ? :: CAMEROON

Le projet de digue-route de 320 km dans le Mayo-Danay, annoncé en grande pompe par le président Paul Biya en 2012, reste à ce jour inachevé. Alors que les inondations continuent de ravager la région, les populations du Mayo-Danay et du Logone et Chari s'interrogent sur l'avenir de ce projet crucial.

En septembre 2012, suite aux importantes inondations qui avaient frappé le Mayo-Danay, le chef de l’État camerounais s’était rendu sur place et avait annoncé un projet ambitieux : la construction d’une digue-route de 320 km, reliant Gobo à Kousseri, afin de protéger durablement les populations contre les risques d’inondations. Coût estimé de l’opération : environ 1000 milliards de FCFA.

Douze ans plus tard, force est de constater que seuls les études de faisabilité ont été menées à bien. Les travaux de construction, eux, n’ont toujours pas démarré. Cette situation suscite une vive inquiétude chez les populations locales, qui continuent de subir les conséquences dévastatrices des inondations récurrentes.

Des promesses non tenues ?

L’annonce de la construction de cette digue-route avait suscité un grand espoir chez les populations du Mayo-Danay et du Logone et Chari. Mais douze ans après, cet espoir semble s’être envolé. Les inondations continuent de causer des dégâts considérables, détruisant les habitations, les cultures et les infrastructures.

Les raisons de ce retard sont multiples : difficultés de financement, problèmes techniques, changements de priorités politiques… Quoi qu’il en soit, les populations locales ont le sentiment d’avoir été abandonnées.

Un enjeu de développement

La construction de cette digue-route revêt une importance capitale pour le développement de la région. En plus de protéger les populations contre les inondations, elle permettrait de faciliter les échanges commerciaux et d’améliorer les conditions de vie des habitants.

Il est donc urgent que les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour relancer ce projet. Les populations du Mayo-Danay et du Logone et Chari attendent avec impatience de voir se concrétiser les promesses qui leur ont été faites.