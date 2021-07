FRANCE :: MARINETTE: LA DEESSE D'UN SOIR SUR LE SEINE A PARIS, UN EVENEMENT DE CHRISTELLE KETCHEU

Annoncé depuis plus d'un an, la nuit des déesses a tenu toutes ses promesses.

Les déesses de l'Italie, du Luxembourg, de Suisse, de Belgique au côté des déesses de Paris avaient les pieds dans l'eau pour célébrer la beauté, le glamour et le chic, et pour couronner ce moment ô combien agréable, il fallait choisir la plus glamour de toute, c'est Marinette du Luxembourg qui a sublimé cette première édition de la Nuit des déesse.

Tout de rouge tailleur vêtu, les yeux n'étaient que pour elle tout au long de cette soirée qui a vu courir tout le gota du showbiz européen.

Vivement l'année prochaine pour la deuxième édition en espérant que le covid 19 sera bien loin derrière nous.Vivez ce moment en images comme si vous y étiez avec les éditions SOPIEPROD Paris