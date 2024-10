PARADOXE DES MILLIARDAIRES ET ELITES DE L’OUEST CAMEROUN :: CAMEROON

Au crépuscule du régime du président Paul Biya, le débat sur l'après Biya et transition générationnelle préoccupent les élites de toutes les régions sauf celles de l'Ouest. Un regard au sein de nos institutions pour comprendre l'état d'esprit de l'élite septuagénaire politicoadministrative de la région . L'ouest a des ministres , secrétaires généraux , conseillers techniques, DG d'entreprises publiques ,para publiques , patron du sénat etc . Vous pouvez passer des heures à chercher une élite jeune de 50 ans et moins , positionnée par les anciens à des postes sus-cités pour la relève. Allez dans le grand nord , le Sud , les régions anglophones , l'Est , les aînés dans ces parties du pays ont positionné des jeunes à différents postes de décisions.Impossible de comprendre le logiciel des élites de l'Ouest.

Sur le plan économique et de développement

Pour un décompte, c'est des milliardaires à n'en plus finir .Vous vous posez la question de savoir comment malgré toutes ces ressources l’Ouest n’a pas de barrage de production d’énergie électrique alors que tous les villages de la région ont des chutes capables de produire au moins 2 MW .La production de l’énergie électrique ayant été libéralisée.

Comment malgré le potentiel naturel solaire et éolien pas un seul mégawat n’est produit dans la région de l’Ouest.

Comment l’Ouest fait pour ne pas avoir une seule industrie véritable, les seules existantes étant les savonneries et usines de transformation de café et cacao (Neo-Industrie) .

Comment ces milliardaires sont incapables de relier l’Ouest à la capitale économique ou voisine qu’est le Nord-Ouest par des autoroutes payantes .

Comment avec tous ceux là, le taux de chômage des jeunes de la région de l’Ouest est ahurissant,la plupart ayant pour seule vraie activité les motos taxis.

L’on s’interroge sur l’incapacité de Congelcam ,142 milliards de chiffre d’affaire à construire dans chaque ville les centrales solaires (A peine 400 millions ) pour alimenter ses poissonneries et vendre une partie d’énergie à la municipalité.

L’on se demande comment une telle région comme l’Ouest réussi à se vider au point d’en devenir un cimetière à ciel ouvert où l’on vient tous les weekends enterrer ses fils décédés ailleurs.

l'Ouest des milliardaires ,mais Fotso Victor, Noutchougouen ,Monkam et autres décèdent en Occident parceque incapables de doter l'Afrique noire d'un hôpital ultra moderne capable d'attirer les riches malades du continent .

L'Ouest des banquiers avec un taux de bancarisations parmi les plus faibles en Afrique Francophone.

Enfin, quelle contribution pour ces milliardaires dans un pays qui importe tout voir 700 milliards par an des produits de grande consommation.

La conséquence est directe, la région de l'ouest se vide , 143 habitants au Km2 contre Yaoundé 13 000 habitants au Km2.Seul l'industrialisation et la création d'emplois pourront repeupler cette région au potentiel énorme, car l'ouest Cameroun a le potentiel pour devenir la plus importante place Finaciere d'Afrique centrale , symbole de l'émergence de l'agroindustrie ...