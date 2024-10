CAMEROUN :: Ma Tribune libre: Pourquoi la Zlecaf est un impératif majeur développement pour l'Afrique? :: CAMEROON

1. L’Afrique compte 1,3 milliard d’habitants.

2. Sa superficie s’élève à 30 415 873 km².

3. L’Afrique compte 54 pays répartis comme suit :

• 7 pays d’Afrique du Nord : Algérie, Égypte, Libye, Maroc, Mauritanie, Soudan, Tunisie

• 15 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d’Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Togo

• 8 pays d’Afrique centrale : Angola, Cameroun, République centrafricaine, Tchad, République du Congo, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Gabon

• 16 pays d’Afrique de l’Est : Burundi, Comores, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Rwanda, Seychelles, Somalie, Tanzanie, Ouganda, Zambie

• 7 pays d’Afrique australe : Botswana, Eswatini (Swaziland), Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

• 1 pays d’Afrique insulaire (dans une île) : Madagascar

4. L’Afrique est le 2e continent le plus peuplé au monde.

5. L’Afrique, c’est :

• 30 % des réserves minérales mondiales

• 40 % des réserves d’or

• 33 % des réserves de diamant

• 80 % des réserves de coltan (utilisé dans les téléphones)

• 60 % des réserves de cobalt (utilisé dans les batteries)

L’Afrique est le berceau de l’humanité, avec des preuves de présence humaine remontant à plusieurs millions d’années. Le continent possède une diversité culturelle impressionnante, avec plus de 2 000 langues parlées et une multitude de traditions et de coutumes.

Les paysages africains varient grandement, des vastes déserts comme le Sahara aux savanes du Serengeti, en passant par les forêts tropicales du bassin du Congo et les montagnes de l’Atlas et du Kilimandjaro. L’Afrique abrite également une faune incroyable, comprenant des espèces emblématiques telles que les lions, les éléphants, les girafes, les rhinocéros et les gorilles.

Le continent joue un rôle crucial dans l’histoire de l’humanité et continue d’avoir une influence significative sur la culture, la politique et l’économie mondiales. Malgré ses nombreux défis, tels que les conflits, la pauvreté et les maladies, l’Afrique reste un continent de grande résilience et d’énormes potentialités.

Nyeck wilfried junior Journaliste économique