CAMEROUN :: Affaire de la sextape,Le devoir de dénonciation: Quand la féminité est mise à mal et crucifiée :: CAMEROON

C’est d’abord de la dignité de votre de votre Grand-mère, de votre maman, de votre tante, de votre épouse, et de votre sœur qu’il est question.

La conviction qui se forme chez les justes épris de paix, de dialogue et de réconciliation dans tous les rapports humains, devrait en toute logique, être la même et défendre les mêmes valeurs dans toutes les circonstances, toutes les situations, toutes les causes ainsi que toutes les urgences d’expression, d’action et de positionnement. Aucune âme sensible, vivante et pensante, aucune citoyenne ni aucun citoyen, aucun leader d’opinion ni influenceur quelconque, aucun mouvement, formation, parti, association, syndicat ou banal regroupement, ne devrait faire exception. La première preuve d’un engagement honnête pour des réformes de la société, c’est d’abord cet élan de transparence et d’honnêteté lorsque se fait entendre, une interpellation sur une question précise, une cause d’actualité.

Le MPDR prends ici position, dans cette droite ligne de conviction cohérente et honnête, pour exprimer sa dénonciation ferme et sans détours, des acteurs et auteurs de la rocambolesque affaire de sextape mettant en exergue une adolescente naïve, et un adulte de surcroît professionnel des médias trop bien établi.

Le MPDR en appelle à une considération dramatique de toute l’affaire, regrette les attitudes et déclarations malheureuses de certains compatriotes plus enclins à défendre une masculinité perverse et des valeurs souillées, qu’à promouvoir la dignité de la jeune fille, et préserver ce qui lui reste de valeurs personnelles et d’amour propre avec toute sa famille et ses amis.

Le MPDR, tout en souhaitant une clarification nécessaire sur cette affaire, recommande également une prise de conscience de ce que, c’est la résultante des déviances multiples, d’une société dont seule la patience, la tolérance, l’écoute, le dialogue et une ferveur de réconciliation, sont dorénavant en mesure d’apaiser./.

NB: Femme, maternité et préjudices sociétaux: Anthropologie des souffrances féminines de Shanda Tonme est disponible en librairies et sur ce lien