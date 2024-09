CAMEROUN :: La maire Tsoungui lance les travaux du tronçon Bikonong – Nkolmbong – Nkolmeyang et suite :: CAMEROON

C’est essentiel à retenir de la séance de travail entre une équipe de l’entreprise J&H Sarl et la maire de Ngomedzap dans le département du Nyong-et- So'o ( région du Centre ), Bleue Régine TSOUNGUI Epse OBAMA MBALLA. C'était ce mercredi, 25 septembre 2024.

D'un linéaire de 17 Km, la réhabilitation du tronçon Bikonong – Nkolmbong – Nkolmeyang – Nkon nen – limite Sud, apparaît comme une véritable bouffée d’oxygène pour les populations riveraines qui ont longtemps caressé l’espoir de voir une circulation fluide des personnes et biens entre les régions du Centre et du Sud. Financée par l’Etat camerounais à travers le Fonds routier, cette route inter régionale sera opérationnelle dans six mois, selon le calendrier détaillé par l’entreprise adjudicataire, J&H Sarl.

« La zone étant truffée de points critiques, il est question de la réhabiliter, de construire des dalots et de détruire les ponts vétustes pour en reconstruire d’autres. Les travaux de la première phase ont été lancés hier. Il est vrai que nous accusons déjà une légère consommation de délais. Mais cela est dû aux pluies et aux problèmes de logistique que nous avons rencontrés, raison pour laquelle nous remercions grandement Madame le Maire qui, au cours de cette séance de travail, a bien voulu nous apporter une grosse part à ce projet en aménageant nos installations, de là où nous allons loger et abriter notre matériel », explique Nicolas BENGA, coordonnateur Logistique du projet

Dans la même veine, la réhabilitation du tronçon Bikonong – Nkolmbong – Nkolmeyang – Nkon nen – limite Sud est le résultat d'une série de plaidoyers menés par la maire de Ngomedzap auprès du ministre des Travaux publics.

Bleue Régine TSOUNGUI a de ce fait exprimé toute sa gratitude à Emmanuel NGANOU DJOUMESSI, non sans magnifier le président de la République. « Je remercie le Ministre des Travaux Publics qui a placé sa bataille sur la réussite de la décentralisation. Il est véritablement près des communes et des régions, pour que nous puissions satisfaire l’offre en infrastructures routières. Nous avons interpellé le Ministre, et aujourd’hui, il nous a donné sa réponse. Ce n'est pas la première fois que le Maire l’interpelle pour des projets à caractère régional, et il a toujours répondu favorablement. Au nom des riverains de ce tronçon, je lui adresse tous les remerciements et nous disons également merci au Chef de l’Etat qui est toujours à l’écoute de ses populations".

Et Bleue Régine TSOUNGUI de poursuivre : "Aujourd’hui est un grand jour ; cette route a été longtemps attendue. C’est vrai qu, celui qui dit Merci en demande encore, mais nous sommes très reconnaissants pour ce que nous avons reçu, et souhaitons que cette route soit très bientôt bitumée, à l’exemple de toutes les routes régionales".