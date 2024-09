CAMEROUN :: SACII: Une Opportunité Stratégique pour Renforcer les Liens Afrique-Canada :: CAMEROON

À un mois de l’ouverture du très attendu Salon Afrique Canada Immigration et Investissement (SACII), un point de presse s’est tenu ce 24 septembre au Best Western Hôtel, Douala. Organisé par Akwaba Community avec le soutien du Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur (HCCE), ce point de presse avait pour objectif de fournir plus d’information relative à la tenue de ce salon international, qui se déroulera du 24 au 26 octobre 2024.

Le SACII s’impose comme un rendez-vous majeur pour renforcer les relations entre l’Afrique et le Canada, en mettant l’accent sur l’immigration légale, les investissements bilatéraux et la coopération économique. Conçu pour répondre aux défis migratoires et promouvoir les opportunités d’investissement, le salon offre une plateforme unique pour les échanges et les partenariats stratégiques entre les acteurs des deux continents.

Dr Samuel Dongmo, président du Haut Conseil des Camerounais de l'Extérieur, a mis en lumière le concept de migration circulaire, qui repose sur le principe d'une migration temporaire permettant aux migrants d'acquérir des compétences à l'étranger avant de revenir contribuer au développement de leur pays d'origine. Ce modèle est un des éléments centraux de la stratégie promue par le SACII.

Le SACII s’inscrit dans un contexte où trois enjeux majeurs se croisent : le rôle de la diaspora africaine, l'urgence de proposer des alternatives à l'immigration irrégulière, et l’émergence économique du Cameroun.

La diaspora joue un rôle clé dans le développement de l’Afrique, et ce salon vise à connecter ces talents avec des opportunités d'investissement et des institutions pour maximiser leur impact. En réponse à la migration clandestine, le SACII met en avant des solutions légales et encadrées pour les jeunes africains, leur offrant des perspectives d’emploi, d’études et d’entrepreneuriat au Canada. Ce salon international s’aligne avec les objectifs de croissance du Cameroun à l'horizon 2035, en promouvant des investissements et des partenariats stratégiques pour stimuler le développement économique.

Ce salon international vise à offrir des solutions concrètes aux problématiques de migration et d'investissement, en présentant des opportunités d’immigration volontaire, de travail, d’études, et d’entrepreneuriat au Canada. De plus, il mettra en avant des bonnes pratiques pour un retour productif des talents africains dans leurs pays d'origine. Les participants pourront assister à des conférences et panels animés par des experts internationaux sur les tendances migratoires, et participer à des ateliers pratiques offrant des stratégies adaptées à leurs besoins. Le salon sera également un cadre de réseautage stratégique entre entreprises canadiennes, investisseurs, et talents africains, renforçant ainsi les relations bilatérales.

Avec plus de 3 500 participants attendus, dont des représentants de gouvernements, des investisseurs, des entrepreneurs et des jeunes talents africains, le SACII s’annonce comme un événement phare. Il représente une opportunité pour la diaspora africaine de jouer un rôle actif dans le développement économique de l’Afrique, tout en profitant des ressources et compétences acquises à l’international.

Dr Samuel Dongmo a insisté sur l’importance de sensibiliser le public et de mobiliser les partenaires pour assurer le succès de cet événement, et le SACII pourra compter sur le Gouvernement camerounais. Effectivement, Le gouvernement à travers le ministère de la jeunesse et de l’éducation civique est prêt à accompagner cette initiative. Délégué régional de la jeunesse et de l'éducation civique, représentant du ministre de la jeunesse et de l'éducation civique a d’ailleurs rappelé lors du point de presse, l'importance de celle-ci : "Mr le ministre de la jeunesse veut se mettre comme Caution Morale, pour justifier l'appui à apporter à la diaspora" a-t-il déclaré. " L'immigration clandestine, même si elle n'est pas clandestine, c'est l'exode des jeunes de notre pays qui pouvaient être, médecins, enseignants et piliers de la nation " ajouta-t-il pour montrer l’urgence qu’il y’a à agir rapidement. Et donc, tout est clair que les jeunes au sortir du SACII auront conscience de tous les moyens mis en œuvres pour les accompagner qu’ils souhaitent immigrer ou non.

Le SACII, avec le soutien des partenaires tels que le HCCE, vise à bâtir des ponts solides entre l'Afrique et le Canada, créant ainsi des perspectives nouvelles pour une migration responsable et des investissements durables.



Avec cet événement, l'Afrique et le Canada se rapprochent dans un cadre mutuellement bénéfique, renforçant non seulement les flux migratoires, mais aussi les opportunités économiques entre les deux continents.