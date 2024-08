CAMEROUN :: Amadou Vamoulké, ancien directeur de la CRTV, condamné à 20 ans de prison pour détournement :: CAMEROON

Amadou Vamoulké, ancien directeur général de la CRTV, a été condamné à 20 ans de prison ce 28 août par le Tribunal criminel spécial (TCS) au Cameroun pour détournement de fonds publics. Cette nouvelle peine s’ajoute à une précédente condamnation de 12 ans prononcée en 2022, portant la durée totale de son incarcération à 32 ans. Ses proches et défenseurs dénoncent un acharnement judiciaire contre lui.

Le parcours judiciaire d’Amadou Vamoulké est tumultueux. Ancien directeur général de la Cameroon Radio and Television (CRTV) de 2005 à 2016, il avait déjà été condamné en 2022 à 12 ans de prison dans une affaire complexe et controversée, marquée par plus de 130 reports d’audience, un record mondial. La nouvelle condamnation à 20 ans de prison s’inscrit dans la continuité de cette saga judiciaire, qui a attiré l’attention des observateurs locaux et internationaux.

Amadou Vamoulké a été accusé de mauvaise gestion et de détournement de fonds publics pendant son mandat à la tête de la CRTV. Ses avocats et soutiens affirment qu’il est victime d’une machination politique visant à le discréditer et à le punir pour des raisons autres que judiciaires. Ils pointent du doigt un procès injuste et une volonté de le maintenir en prison coûte que coûte.

De nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont également exprimé leur préoccupation quant à la manière dont l’affaire a été traitée par le système judiciaire camerounais. Elles critiquent la lenteur des procédures, les multiples renvois et le manque de transparence, considérant que le procès d’Amadou Vamoulké ne respecte pas les normes internationales en matière de justice équitable.

Cette nouvelle condamnation pourrait encore faire l’objet de recours de la part de la défense d’Amadou Vamoulké, qui continue de clamer son innocence. L’ancien directeur de la CRTV, âgé de 73 ans, risque de passer le reste de sa vie en prison si ces peines sont maintenues.