CAMEROUN :: Désordre,corruption sur les affaires foncières: La Comicodi interpelle Monsieur le Premier Ministre :: CAMEROON

Demande d’ouverture d’une enquête sur la gestion de quatorze milliards octroyé par la Banque Africaine de Développement pour mettre de l’ordre dans la gestion du patrimoine foncier du Cameroun

"Monsieur le Premier Ministre,

J’ai l’honneur de vous renouveler mes compliments, mes encouragements ainsi que ma profonde déférence.

Ce faisant, je m’impose le devoir, à la lumière des graves préoccupations qui résultent dorénavant de la cacophonie installée dans les affaires foncières au Cameroun, de m’interroger sur la gestion des fonds importants reçus des institutions financières internationales dans ce domaine.

En effet, il y a lieu de rappeler que la BAD nous aurait octroyé une enveloppe consistante de quatorze milliards pour conduire un projet qui au jour d’aujourd’hui, aurait instauré la transparence et surtout la confiance et la sérénité dans le patrimoine foncier du pays.

Qu’est ce qui n’a pas marché ? Comment cette enveloppe a été gérée ? Qu’est devenu le projet ? Il faut signaler que les témoignages des acteurs du secteur et même de nombreux cadres du MINDCAF, révèlent que ce projet marchait très bien et avait même permit de résoudre de nombreux problèmes. Or en moins de cinq ans, tout s’est effondré sous les malversations, la corruption et le désordre.

Il est important d’éclairer l’opinion à ce sujet et surtout de situer ouvertement les responsabilités. C’est d’une gravité extrême que nous continuons à endetter les générations futures, à cause de la mauvaise gestion et des détournements des fonds des projets par quelques hauts fonctionnaires qui n’attendent que de prendre leur retraite paisible dans l’impunité totale.

Qu’est ce qui n’a pas vraiment marché et où en sommes-nous maintenant avec ce projet, les fonds ou le reliquat des fonds ?

Dans l’attente, hautes et fraternelles considérations./."