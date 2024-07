CAMEROUN :: Compétition africaine de Nanbudo , une grosse opportunité pour le made in Cameroon

Le Cameroun accueille près de 52 pays cette semaine en marge de la compétition africaine de Nanbudo qui se tient du 3 au 9 juillet au palais polyvalent des sports de Yaoundé.

Fidèle à a son engagement en matière de promotion du made in Cameroun pour tirer profit de l’effectivité de libre circulation à travers la Zlecaf, Prof Justine Diffo Tchunkam , présidente de la fédération camerounaise de Nanbudo et secrétaire de la Mutuelle d’inclusion sociale (Miss-30) organise en marge de cet évènement africain une foire du made in cameroon

Tus les promoteurs du made in Cameroun membres de la mutuelle inclusive (Miss-30) ou non, sont la bienvenue, la mutuelle a décidé d’offrir gratuitement un espace d'exposition de 25m² dans l'une des tentes qui seront installées. Trois promoteurs pourront ainsi partager chaque tente et mettre en valeur leurs savoir-faire.

Cette fête rassemblera les athlètes et les communautés de tout le Cameroun et d'Afrique. C'est l'occasion idéale pour vous de faire connaître vos produits, de nouer de nouveaux contacts et de booster votre activité.

Si vous souhaitez participer à cette belle aventure, je vous invite à remplir le formulaire en ligne ou se rendre au palais des sports.