CAMEROUN :: Les suppliciés de l’Epervier :: CAMEROON

De l’opération Epervier ne nous parviennent ces derniers temps que des cris de détresse et des appels incessants à l’évacuation sanitaire de certains prisonniers dits de luxe. Le dernier cas en date est celui de l’ex-patron de l’audiovisuel public, Gervais Mendo Ze. Des photos de lui mises en circulation sur les réseaux sociaux témoignent de la dégradation de son état de santé.



Mais l’ancien directeur général de la Crtv n’est pas le seul dans cette situation. Amadou Vamoulké, Marafa Hamidou Yaya et la plupart des pontes du régime qui séjournent dans les geôles infectes de Kondengui et New-Bell font régulièrement la navette entre leurs cellules et les hôpitaux publics. Le pouvoir qu’ils ont servi avec un zèle quelquefois poussé jusqu’à la caricature observe froidement cette scène dantesque dont la fin peut se révéler tragique pour certains détenus qui n’ont pas les nerfs solides.

Yves Michel Fotso et Ephraïm Inoni ont eu plus de chance, qui ont bénéficié d’évacuations sanitaires au Maroc et en France. Après des années de supplice, l’ex-administrateur directeur général de Camair et l’ancien Premier ministre ont disparu des écrans radars et il semble quasiment acquis qu’ils ne reviendront plus de sitôt au Cameroun, guéris ou non. Deux poids, deux mesures, crient les défenseurs des droits de l’Homme sur les réseaux sociaux. Mais le pouvoir n’en a cure. Seul le prince sait sur quelle base tel est évacué et tel autre pas.

Tout comme seul le chef de l’Etat sait pourquoi tel détenu bénéficie de l’arrêt des poursuites et tel autre pas. Il nous vient à l’esprit le cas de Basile Atangana Kouna, qui, si l’on s’en tient à une note confidentielle, devait recouvrer la liberté en février, après restitution du corps du délit. Mais pour des raisons non élucidées, l’ancien ministre de l’Eau et de l’Energie reste en prison. D’après des sources introduites, après avoir marqué son accord, le président de la République se serait rétracté, informé de ce que la mise en liberté de l’ancien Dg de Camwater peut constituer une boîte de Pandore...

Atangana Kouna pourrait donc ne pas avoir la même veine que Haman Adama, libérée le 20 septembre 2013 après avoir restitué à l’Etat 212,5 millions Fcfa. Comme pour les évacuations sanitaires, l’abandon des charges prévu dans la loi portant création du Tribunal criminel spécial promulguée en décembre 2012, est manifestement à tête chercheuse.

Ainsi va la lutte contre les atteintes à la fortune publique officiellement lancée depuis 2006. Entre les procès à tiroirs, les procédures qui s’enlisent et se complexifient, les cas de santé des détenus qui s’empilent, les évacuations sanitaires sur fond de discrimination, le rapatriement des fonds détournés devenu un conte de fée, le citoyen se demande bien si le cap fixé dès le départ tient toujours la route. S’agissait-il véritablement d’une « opération mains propres » ou alors d’une vaste entreprise d’élimination de concurrents politiques ?

Bien plus, à l’analyse, cette campagne anti-corruption n’a véritablement pas découragé les adeptes du siphonage des caisses de l’Etat. Le dispositif de prévention et de répression des actes de criminalité économique, qui devait être renforcé dans la foulée, reste désespérément lacunaire et confus. Au point où de nombreux tenants des charges publiques estiment que seuls les « malchanceux » ou ceux qui ont lorgné sur le fauteuil présidentiel sont aujourd’hui en prison.

Rendu à ce seuil de tassement, seul le « dresseur » de l’Epervier peut revoir le « plan de vol » du redoutable rapace.