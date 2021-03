Rébellion du Grand Nord : Iya Mohammed n'a aucun lien avec le Mouvement de Libération du Cameroun :: CAMEROON

A travers son avocat, Dr. Me. Eugène Balemaken, Iya Mohammed l'ancien directeur général ( DG) de la Sodecoton, et ancien président de la Fédération camerounaise de football ( Fecafoot ), a fait une sortie, pour démentir tout lien avec un mouvement rebelle du Grand Nord, et dénommé Mouvement de Libération du Cameroun ( MLC.).

La sortie de l'ancien DG de la Sodecoton, est consécutive à une vidéo largement partagée sur les réseaux sociaux, et dans laquelle le leader du MLC présente Iya Mohammed comme un de leurs centres d'intérêt, en prétendant avoir entrepris des négociations pour sa sortie de prison. Originaire de Garoua dans la région du Nord Cameroun, Iya Mohamed est arrêté en 2013 pour détournement présumé de fonds publics, relativement à son règne de 29 ans à la tête de la Sodecoton, avant d'être condamné à 15 ans de prison ferme en 2017.

" Faisant écho à cette vidéo, M. Boris Bertolt dans sa page Facebook, a relaté entre autres, que les membres de ce Mouvement ont allégué avoir entrepris des négociations en vue de la libération de leurs leaders dont M. Iya Mohammed. Par le présent communiqué, ce dernier porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'il n'est ni de près ni de loin mêlé aux activités de cette entité dont il découvre l'existence", écrit Iya Mohammed, sous la plume de Dr. Me. Eugène Balemaken son conseil.

Et de poursuivre : "De la sorte, les allégations relatives au prétendu statut de " leader" affublé faussement à M. Iya Mohammed sont totalement infondées et constituent dès lors de simples affabulations véhiculées vraisemblablement à des fins inavouées."

En un mot comme en mille, Iya Mohammed dément formellement toute intelligence avec le MLC.