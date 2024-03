Cameroun :: Boeing Et Pratt & Whitney Condamnés À Payer 158 Milliards De Fcfa À Cameroon Airlines En Liquidation

Le tribunal de grande instance du Wouri a condamné les sociétés Boeing et Pratt & Whitney à payer solidairement la somme de 158 milliards de FCFA à Cameroon Airlines en liquidation. Cette décision fait suite à un accident d'avion survenu en 1984 à Douala, causé par la négligence des deux sociétés.

L'accident. Le 30 août 1984, un Boeing 737 de Cameroon Airlines s'est immobilisé sur la piste de l'aéroport de Douala. L'accident a été causé par la rupture d'un disque du moteur droit, qui a perforé le réservoir de carburant de l'aile droite. Le kérosène s'est alors répandu sur les parties chaudes du moteur et du taxiway, provoquant un incendie qui a détruit l'appareil.

La négligence de Boeing et Pratt & Whitney. Le tribunal a constaté que Boeing et Pratt & Whitney n'ont pas respecté les normes impératives de la sécurité aérienne. La société Boeing était en charge de la conception du Boeing 737, tandis que Pratt & Whitney était le concepteur et fabricant du moteur défectueux.

Les préjudices de Cameroon Airlines. L'accident a causé de graves préjudices à Cameroon Airlines, qui a perdu l'avion et subi une importante perte d'exploitation. La compagnie aérienne a également subi un préjudice extrapatrimonial en raison de la perte de sa réputation.

La condamnation. Le tribunal a condamné Boeing et Pratt & Whitney à payer solidairement à Cameroon Airlines en liquidation la somme de 158 milliards de FCFA. Cette somme comprend le coût de remplacement de l'avion, la perte d'exploitation et le préjudice extrapatrimonial.

Une décision importante. Cette décision est importante pour plusieurs raisons. Elle montre que les tribunaux camerounais sont prêts à condamner les multinationales pour leur négligence.