Cameroun :: La Députée Rolande Ngo Issi Mbock Critique Le Minat :: Cameroon

Dans la récente sortie de la députée Rolande NGO ISSI MBOCK, celle-ci critique sévèrement le ministre de l'Administration territoriale (MINAT) du Cameroun pour ses actions perçues comme inefficaces et arrogantes. L'honorable Rolande NGO ISSI MBOCK souligne que le ministre semble méconnaître la constitution et les lois du pays, en particulier celles régissant les activités des partis politiques. Elle critique également les ultimatums du ministre et l'accuse de polluer l'environnement politique plutôt que de travailler à mériter la confiance des Camerounais. La députée conclut en appelant à une nouvelle classe dirigeante basée sur des fondations institutionnelles alternatives.

« QUI DIRIGE MÊME LE CAMEROUN ?

Du haut de mes petites années d'existence je n'ai jamais vu des Ministres de la République aussi nuls et imbus comme ceux de mon pays et en l'occurrence l'actuel MINAT.

Alors Monsieur le Ministre il faudrait peut-être vous rappeler que le Cameroun n'est pas un pays isolé du monde, que la constitution est la norme fondamentale, la norme des normes, que les lois qui sont votés au parlement et mises à votre disposition (gouvernement)pour leur implémentation vous échappent visiblement dans leurs contextes et leurs objectifs notamment celles portant sur les activités des partis politiques. Mais permettez-moi de vous rappeler que votre rôle en qualité de Minat n'est de dicter aux partis politiques ceux qu'ils doivent faire car ceux sont des entités qui ont un fonctionnement spécifique et en conformité avec la loi. Il faudrait peut-être vous rappeler que l'existence mieux la raison d'être d'un parti politique est la quête et la conquête du pouvoir jusqu’à son exercice.

De ce qui précède sachez que vos ultimatums à la ridicule n'enlèveront rien à la dynamique qui s'est déjà mise en branle, si vous tenez tant à rester au pouvoir travailler plutôt à ramener la majorité des Camerounais à vous faire davantage confiance pour d'autres mandats, Monsieur le MINAT arrêtez de nous polluer l'environnement politique. De qui tenez-vous cette médiocrité ?

Le Cameroun n'est pas le quartier ou votre ménage. Souvenez-vous de cela avant de pondre vos communiqués qui n'honorent pas la république au regard des responsabilités que vous occupez. Vous lire suffit même à fonder l'urgence d'une nouvelle classe dirigeante sur des bases institutionnelles alternatives.

Hon. Rolande NGO ISSI MBOCK, entrepreneure politique cabraliste