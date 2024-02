Portugal :: Décès Ce Jour De Artur Jorge ,78 Ans , Ancien Sélectionneur Des Lions Indomptables

"C'est avec une profonde tristesse que la famille d'Artur Jorge Braga de Melo Teixeira annonce son décès, ce matin, à Lisbonne, après une longue maladie. Il est décédé paisiblement, entouré de sa famille la plus proche" a indiqué les proches d'Artur Jorge dans un communiqué dont Camer.be a pu obtenir copie.

Le coach portugais est décédé à l'âge de 78 ans à la suite d'une longue maladie. Artur Jorge a dirigé la sélection des Lions Indomptables du Cameroun.

L'ancien footballeur portugais, devenu entraîneur, a également dirigé le Paris Saint-Germain à deux reprise de 1991 à 1994, puis lors de la saison 1998-1999.

Jorge a aussi été sélectionneur du Portugal (1989-1991 et 1996-1997), de la Suisse (1995-1996) et du Cameroun (2004-2006) et a entraîné en Espagne (Tenerife), aux Pays-Bas (Vitesse Arnhem), en Arabie saoudite (Al Nasr, Al Hilal), en Russie (CSKA Moscou).

Jorge a terminé sa carrière en Algérie, sur le banc du Mouloudia d'Alger, club qu'il a quitté en octobre 2015.