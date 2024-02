Cameroun :: Disparition Suspecte : Jérémie Magloire, Passé Chez Un Pasteur Pour Changer, Vole Sa Voiture ! :: Cameroon

Jérémie Magloire N., 26 ans, repris de justice, kleptomane de longue durée, a disparu depuis jeudi avec le véhicule de Jolibo K., qui venait de passer cinq jours à prier pour qu’il change.

Une plainte a été déposée vendredi dernier au commissariat central n°3 pour vol de voiture par Jolibo K., 38 ans, pasteur installé à Nkomba, par Bonabéri (arrondissement de Douala IV). Principal suspect, Jérémie Magloire N., 26 ans, repris de justice qui venait de passer cinq jours chez ledit pasteur, censé prier afin qu’il retrouve le droit chemin. Parce que le cas du concerné était lourd, selon les informations obtenues par CT. De fait, c’est dès l’âge de 18 ans que Jérémie Magloire s’est mis à chaparder à tout va.

Des proches révèlent ainsi qu’il a un jour volé le seau-poubelle d’une voisine au Camp Yabassi. Une autre fois, il s’agissait d’emballages plastiques sortis de cartons d’appareils électroniques. Et puis, un jour de 2020, il a mis la barre plus haut, en étant impliqué dans une agression à main armée à Bepanda. Rien d’étonnant dès lors que Jérémie Magloire ait fait des tours en prison…

En quête d’une solution pour lui, sa famille a été récemment conseillée d’aller voir un pasteur du côté de Bonabéri. C’est ainsi que Jolibo K. est contacté. L’homme, réputé « très fort », accepte de faire le travail, entendez : délivrer Jérémie Magloire N. de l’« esprit de vol ». Le 2 février dernier, le jeune homme est conduit chez le pasteur, lequel annonce que la délivrance prendra cinq jours. La famille donne trente mille francs pour le nécessaire de travail (huiles d’onction et autres produits), et le boulot commence.

Mercredi dernier, le pasteur appelle la famille de son patient. Tout est ok, selon lui. Les parents de Jérémie Magloire viendront le récupérer le lendemain. Ce jeudi 8 février, alors que Jolibo K. démarre son véhicule pour sortir, Jérémie Magloire N. lui dit qu’il sait conduire. Le pasteur lui cède le volant pour voir, et le jeune homme manœuvre puis gare à l’extérieur. Quand Jolibo K. revient de ses courses, il dépose ses clés et se met à somnoler. A son réveil, Jérémie Magloire n’est plus là. Sa berline non plus. Dans la foulée, la famille du concerné débarque. Sur le coup, le pasteur ne sait quoi leur dire. Aux dernières nouvelles, Jérémie Magloire N. a été aperçu le même jeudi à Bekoko, en train de rouler en direction du Sud-Ouest.