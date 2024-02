Cameroun :: Un Couple Surpris Dans Une Situation Délicate Déclenche L'intervention Du Voisinage :: Cameroon

Jérôme et Bénédicte sont restés soudés l’un à l’autre une partie de la nuit de samedi à dimanche, jusqu’à l’intervention du voisinage, alerté par les cris de détresse de la femme.

Un policier à la retraite, nouvellement installé à Pk14, lieudit « Papass », a entendu des cris de détresse dans la nuit de samedi à dimanche. Une voix de femme se disant à l’article de la mort. Le retraité a foncé vers la maison d’où venaient les cris, et des motos-taximen travaillant de nuit se sont joints à lui, tandis qu’il entreprenait de forcer la porte principale de ce domicile. La porte d’une chambre sera également défoncée, pour donner à voir un spectacle peu banal : des amants nus, collés l’un à l’autre, dans une posture devenue douloureuse pour la femme, à entendre ses sanglots.

Selon des informations obtenues par CT, l’homme, Jérôme Nathan K., 48 ans, géomètre assistant, recevait cette soirée-là Bénédicte S., « bayam sellam » de 31 ans, rencontrée au hasard d’un chantier à Eséka en juin 2023. Et si les deux s’étaient plusieurs fois revus depuis lors, le pas de l’intimité n’avait jamais été franchi dans la relation. Une situation qui finira par intriguer la jeune femme, au point qu’elle émette des doutes sur la virilité de son prétendant… La question a été abordée la semaine dernière entre les concernés à Edéa – où Bénédicte avait rejoint Jérôme Nathan sur un autre chantier. Rendez-vous a été pris pour le vendredi suivant. Mais, en raison d’un souci de voiture, il a été repoussé au lendemain.

C’est donc samedi dernier que la jeune femme, à qui Jérôme avait remis ses clés la veille, avant de la mettre en contact avec un moto-taximan de son secteur, prend la route de Pk14, une fois arrivée à Douala. En chemin, le « bend skinneur » lui demandera qui est « Stop Chrono » pour elle. Bénédicte demandera à son tour pourquoi Jérôme a un tel prénom. Pour toute réponse, le conducteur de moto aura un léger rire.

C’est après avoir regardé les matches de la CAN programmés ce samedi que Jérôme et Bénédicte entameront le leur. Pendant lequel, à un moment, ça va coincer. Au propre comme au figuré. D’après les auditions faites par la patrouille de gendarmerie alertée pour cette affaire (par le policier retraité), le blocage a duré plus d’une heure. Quand la porte de sa chambre est défoncée, et que la situation est constatée par les entrants, Jérôme indique un produit placé dans un coin, non sans avoir tiré les draps pour recouvrir les corps nus. Il s’agit d’huile de coco. C’est avec cet onguent que la situation sera décantée. Les gendarmes ont recommandé à Bénédicte de se rendre à l’hôpital pour des examens.

A en croire des voisins, Jérôme Nathan K. n’en serait pas à son premier « collage » du genre. Les filles du quartier sont informées, et à celles qui ne le sont pas et manifestent de l’intérêt pour lui, on dit… « Stop Chrono » !