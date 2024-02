Cameroun :: Pca De L'art , Prof Justine Diffo Récompensée Par Le Minpostel :: Cameroon

Le Pr. Justine DIFFO a été décorée hier par Madame le Ministre des postes et télécommunications à son siège, à l'occasion de la cérémonie de la présentation des vœux. Officier de l'ordre de la valeur, cette distinction sanctionne le rôle qu'elle a joué tant au sein de l'ART que dans l'organisation du 61e conseil de la Commonwealth Télécommunications Organisation (CTO).



Du 16 au 20 Octobre 2023 , le Cameroun était auréolé par le succès d'un événement ayant réuni près de 30 pays , la '’Cameroon Digital Week’’. Cet événement avait été co-organisé par le Commonwealth Télécommunications Organisation (CTO) , et l’Agence de régulation des télécommunications(ART) sous la tutelle du Minpostel .



Placé sous le haut patronage du président de la république, le thème retenu était « Towards à digital future (vers un avenir numérique) »

Fait marquant lors de ces travaux, les débats sur le Women’s Forum (Forum des femmes) visant à mettre en avant l’implication des femmes dans le secteur des technologies, les gains socio-économiques ainsi que les difficultés qu’elles éprouvent à accéder à ce secteur afin d’y trouver des solutions. Un domaine au cœur des préoccupations du prof Justine Diffo Tchunkam .



PCA de l'ART , co-organisateur de l'événement , la Prof Justine Diffo TCHUNKAM travaille depuis des années pour la digitalisation de la femme rurale et urbaine du secteur informel et des TPE.



Promotrice de MISS 30 (Mutuelle d'Inclusion Sociale et de Solidarité) qui réunit plus de 300 créateurs de richesses ( artisans, agriculteurs , TPE ) , le Prof a su intéresser l'IAI et Huawei à ses projets de digitalisation des femmes rurales .

A travers le pays , plusieurs d'entre elles ont été formés dans l'usage des réseaux sociaux et internet pour la recherche des clients à leurs différents produits , avec une équipe d'ingénieurs , Prof Justine Diffo Tchunkam a mis sur pieds une plateforme de vente en ligne pouvant contourner le réseau internet qui peine à couvrir le triangle national. Défenseur inconditionnelle de la vision de digitalisation du chef de l’état, son projet de e-commerce est en cours de test avec le concours de Campost.