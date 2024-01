Cameroun :: Le Président Du Sénat Et Le Secrétaire Général Gravement Malades : Incertitudes Au Sommet De L'état :: Cameroon

Une vague d'inquiétude secoue les hautes sphères politiques du Cameroun alors que des informations alarmantes concernant la santé du Président du Sénat, Marcel Niat Njifendji, et de son Secrétaire Général, Michel MEVA’A M’EBOUTOU, viennent de surgir. Ces deux figures éminentes, essentielles au fonctionnement du Sénat, sont confrontées à des problèmes de santé qui les ont empêchés d'exercer pleinement leurs fonctions ces derniers temps.

Marcel Niat Njifendji, âgé de 90 ans et né en octobre 1934 à Bangangte, a été hospitalisé en France il y a près de trois semaines, laissant un vide notable à la cérémonie de présentation des vœux 2024 à Paul Biya. Sa longue convalescence hors du pays a suscité des interrogations quant à sa capacité à reprendre ses activités politiques dans un avenir proche.

D'autre part, le Secrétaire Général, Michel MEVA’A M’EBOUTOU, également en proie à des problèmes de santé, a été évacué pour des soins depuis plus de trois mois. Bien qu'il soit rentré au Cameroun récemment, sa condition l'a contraint à déléguer la gestion des affaires courantes à son fils, qui, selon des sources internes, gère le secrétariat général de manière discutable, aux côtés d'un cercle proche dénommé "le gang des mormons".

Cette double absence pour raisons de santé au sommet du Sénat soulève des interrogations quant à la stabilité et au fonctionnement des institutions. La vacance prolongée de ces postes clés pourrait ouvrir la voie à des ajustements inédits et des répercussions sur les équilibres politiques au plus haut niveau de l'État.

Alors que le Cameroun fait face à une période de transition potentielle dans son leadership politique, l'incertitude plane quant à l'avenir du Sénat et à la manière dont ces événements pourraient influencer la dynamique politique nationale.

La situation médicale des deux hauts dignitaires du Sénat, en plus de susciter des inquiétudes pour leur santé personnelle, soulève des questions cruciales concernant la gouvernance et la continuité des activités de cette institution essentielle dans le pays.

À mesure que ces événements se déroulent, l'attention du public et des acteurs politiques se tourne vers les prochains développements, cherchant à comprendre l'impact potentiel de ces absences prolongées sur le paysage politique du Cameroun.

Restez informés pour toute évolution majeure concernant cette situation délicate qui pourrait redéfinir la dynamique politique au sommet de l'État camerounais.