Mylène B., 21 ans, a posté samedi un statut annonçant le décès de son garçon, dont le père ne lui avait pas donné tout l’argent demandé pour des soins la veille.

Le commissariat central n°2 a été saisi samedi dernier par des tiers, venus en délégation à un domicile au quartier Pk8, lieudit « Rénovation » (arrondissement de Douala III), parce qu’ils se croyaient en deuil. Au sein de la délégation venue de Nyalla (dans le même arrondissement), un certain Fabrice E., 24 ans, caméraman, père d’un enfant de trois ans habitant là avec sa mère, Mylène B.

Selon ce qui sera dit à la police, depuis la naissance du petit Eden, sa mère l’a, pour ainsi dire, accaparé. Son père ne l’a jamais eu ne serait-ce que durant quelques jours, et même pour une simple balade, il doit négocier dur. Vendredi dernier, Mylène a appelé Fabrice et lui a dit que l’enfant était malade. Rendu à Pk8, dans la maison familiale où vit la jeune fille, le caméraman trouve son fils dans un état apparemment normal. Mais la mère insiste, parle de poussées de fièvre, et indique qu’une première prescription a d’ailleurs déjà été dressée : il faut trente mille F, pour deux perfusions.

Fabrice s’étonne de ce prix, puis déclare n’avoir que douze mille F, somme qu’il remet avant de s’en aller. Le lendemain, alors qu’il effectue un job quelque part, son téléphone sonne : un appel de Mylène. Fabrice ne décroche pas. Peu après, il est assailli par de nombreux appels, de connaissances qu’il a en commun avec la mère de son enfant. Celle-ci a posté en statut Whatsapp : « Eden, mon fils, pourquoi tu m’as fait ça ? Va et repose en paix », avec la photo du gamin.

Le caméraman est foudroyé par cette nouvelle. Il trouve néanmoins la force d’avertir les siens, que la douleur dévaste aussi. C’est tout naturellement qu’une délégation familiale se constitue pour le lieu du « deuil ». Quand Fabrice et les siens y arrivent, ils trouvent Mylène en pleine causerie sur la véranda. En les voyant, elle file à l’intérieur. Restés dehors, les visiteurs l’entendent au téléphone qui appelle à l’aide, se disant agressée. Un parent de Fabrice appelle alors les forces de l’ordre, question de parer à toute éventualité... Après les différentes auditions, il a été suggéré à Fabrice de porter plainte.