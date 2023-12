Cameroun :: Yassa : Il Voulait Vendre L’engin De La Société Par Alliance Nyobia :: Cameroon

Clément Théodore O. a été surpris mercredi à Douala aux commandes d’une pelle chargeuse que sa hiérarchie attendait depuis la veille dans le Sud.

Clément Théodore O., 38 ans, conducteur d’engins lourds, a tenté de vendre frauduleusement la pelle chargeuse (engin muni d’un bras mécanique et de pneus) de la société qui l’emploie. Société basée dans la région du Sud, et dont l’engin avait été envoyé pour révision à Yaoundé il y a environ un mois.

Vendredi dernier, Clément O. est chargé d’aller le récupérer. Le conducteur exige alors de percevoir les deux mois d’arriérés de salaire que la société lui doit, en plus de frais de mission pour trois jours. Le patron décide que ce sera seulement les frais de mission, et que les arriérés seront apurés plus tard. L’employé cède finalement. Mais ce n’est qu’en apparence : une idée a germé dans sa tête. Clément O. a récupéré l’engin mardi (clés, documents, etc.) puis est allé le garer à Mvan. Le lendemain, dès 4h, il a pris la route de Douala.

D’après son audition faite à la gendarmerie, il aurait eu un preneur, pour un prix non dévoilé, malgré les insistances. Mais la transaction ne se fera pas. Le sort a voulu que le directeur d’exploitation de la société de Clément soit à Douala, et sur la sortie Est, au moment où l’aspirant vendeur d’engin y était. Ce responsable, assis dans son véhicule de service, reconnaît Clément. Il fait klaxonner, sans attirer son attention. Il décide alors de l’appeler. L’homme dira avoir vu Clément O. regarder son téléphone, puis ne pas décrocher. Le directeur d’exploitation a alors appelé un autre responsable de l’entreprise, à qui il a demandé où se trouvait la pelle chargeuse. Réponse : l’engin est attendu depuis la veille.

Finalement, le directeur d’exploitation descendra de sa voiture pour alerter les agents de police en charge de la circulation sur les lieux. Conduit à la brigade de gendarmerie de Yassa, Clément O., qui a donc reconnu les faits, s’est plaint du fait de n’avoir jamais eu douze mois de salaire en une année, depuis quelque cinq ans qu’il est dans la boîte. L’engin a pris le chemin de Yaoundé ce jeudi, Clément O. devrait prendre le chemin du parquet lundi.