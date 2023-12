Cameroun :: Innovation/St Digital: Lancement De Cloudstore.africa, La 1Ière Plateforme De Services Cloud :: Cameroon

ST Digital, une société de services informatiques implantée en Afrique Centrale et de l'Ouest, annonce le lancement de Cloudstore.africa, la première plateforme de services Cloud au Cameroun. Spécialisée dans l'accompagnement à la transformation digitale, ST Digital propose une gamme de produits cloud essentiels pour la souveraineté numérique, avec une attention particulière portée à la localisation des données.

Cloudstore.africa offre actuellement quatre produits cloud, répondant aux besoins variés des entreprises et des particuliers. Le premier produit est un service d'e-mails 100% africain, avec le stockage des données au Cameroun. Cette solution garantit la sécurité des données et la conformité aux réglementations locales en matière de protection des informations personnelles. Le deuxième service proposé par Cloudstore.africa est l'hébergement de sites web au Cameroun. En optant pour cette solution, les entreprises bénéficient d'une meilleure performance et d'une latence réduite grâce à la proximité des serveurs.

Cloudstore.africa propose également des serveurs virtuels, offrant une flexibilité et une évolutivité optimales pour les besoins en infrastructure des entreprises. Les serveurs virtuels permettent aux utilisateurs de bénéficier de ressources dédiées, sans les contraintes matérielles et les coûts associés à l'acquisition et à la gestion de serveurs physiques. Il faut également préciser que Cloudstore.africa facilite l'achat de noms de domaine en .cm, offrant ainsi aux utilisateurs la possibilité de créer une présence en ligne locale et de renforcer leur identité numérique.

Anthony SAMÉ, Directeur Général de ST Digital, souligne l'importance de la localisation des données au Cameroun. Selon lui, cela permet de garantir une meilleure disponibilité des services, en évitant les interruptions dues aux coupures de la fibre optique internationale. De plus, la récente loi sur la gestion des données personnelles au Cameroun encourage la localisation des données, ce qui renforce la conformité réglementaire."Aujourd'hui nous avons innové en apportant la première plateforme de service cloud au Cameroun c'est-à-dire qu'à partir de ce jour les camerounais pourront commander en leur service cloud et ce service pourra leur servir automatiquement sans intervention humaine (...) La première valeur ajoutée est que ces données sont stockées au Cameroun et c'est vraiment important d'être dans l'écosystème numérique camerounais, d'abord pour des raisons techniques parce que ça permet de ne plus être exposé à des coupures de la fibre optique internationale mais aussi pour des raisons réglementaires et légales parce qu'il y'a un nouveau cadre légal au Cameroun qui est une loi sur la gestion des données personnelles et cette loi encourage la mise à disponibilité des données de façon locale " a-t-il déclaré.

Cloudstore.africa se distingue également par son accessibilité et sa simplicité d'utilisation. Les services sont disponibles à des tarifs extrêmement abordables, rendant la transformation digitale accessible à un large public. De plus, la plateforme est entièrement automatisée, de la commande à la livraison, et prend en charge les paiements via les opérateurs de téléphonie mobile locaux ainsi que les cartes bancaires. Dans le cadre de ses ambitions en matière de transformation digitale, ST Digital prévoit également la construction d'un data center au Gabon. Cette infrastructure permettra de renforcer la capacité de stockage et de traitement des données, tout en garantissant la sécurité et la confidentialité des informations. L'entreprise ST Digital opère actuellement dans 7 pays en Afrique.

Avec le lancement de Cloudstore.africa, ST Digital se positionne comme un acteur majeur de la transformation numérique en Afrique Centrale et de l'Ouest. En tant que Gold Partner de Microsoft, Oracle et d'autres éditeurs internationaux, ST Digital offre des solutions complètes et adaptées aux besoins spécifiques des entreprises de la région. Le 5 décembre 2023 marque une étape importante pour ST Digital et Cloudstore.africa, qui ambitionnent de soutenir la croissance et l'innovation des entreprises camerounaises à travers des services cloud performants et sécurisés. Cette nouvelle plateforme ouvre la voie à une nouvelle ère de la transformation digitale en Afrique, en offrant des opportunités uniques pour le développement des entreprises et le renforcement de la souveraineté numérique