Tentative D'abus Sur L'épouse : Conflit Familial Et Expulsion

Profitant de l’absence de son oncle, Cédric N., 28 ans, a voulu abuser dimanche de l’épouse de ce dernier, qu’il intriguait depuis des mois par des assiduités ambiguës.

Engelbert M., 56 ans, contremaître dans une société forestière, a appelé la police lundi à l’effet de le débarrasser d’un neveu qu’il hébergeait depuis plusieurs années. L’intéressé, Cédric N., 28 ans, doctorant à l’université de Douala, a en effet vécu chez son oncle à « Grand Moulin », quartier Deido (Douala 1er), depuis la classe de Première. Mais s’est rendu coupable de vues sur sa nourrice, Mireille Fanny, 32 ans, caissière en pharmacie, épouse d’Engelbert. De fait, il a voulu la violer dans la nuit de dimanche dernier.

Selon ce que la dame dira à la police, Cédric avait, depuis quelques mois, une attitude équivoque à son endroit. Parfois, il faisait mine de vouloir entrer dans la douche quand elle s’y trouvait. Un jour, endormie sur le canapé du salon, sa nourrice le surprend au réveil en train de reluquer ses seins. Et quand Mireille lui demande comment ça se fait que son pagne soit détaché, Cédric indexe le ventilateur… Ce petit jeu prendra diverses formes et il y a six mois, Mireille décide d’en informer son mari.

Engelbert convoque alors une mini-réunion de famille. En présence d’un autre de ses oncles, Cédric est sermonné, s’excuse et promet de ne plus recommencer. Dimanche, il est allé plus loin. A l’insu de tous, le bonhomme avait fait un double des clés de la chambre conjugale. Ce 19 novembre, alors que son oncle est à l’Est pour raisons professionnelles, Cédric s’introduit dans sa chambre à Douala. Sur le lit, Mireille est couchée, nue. Elle dira avoir bu deux bières à la réunion ce dimanche, d’où son sommeil un peu lourd.

Mais elle n’est pas dans un coma éthylique non plus. Quand Cédric commence à la toucher, Mireille a l’impression de rêver. Elle sent des caresses aux pieds, puis sur la poitrine. Le visiteur nocturne veut s’allonger sur Mireille quand cette dernière se réveille. La jeune femme sursaute, crie, puis repousse l’assaillant, avant de s’habiller. Cédric est tout penaud alors que sa nourrice l’assaille de questions et l’accable de réprimandes. Dans la foulée, elle appelle une collègue qui, malgré l’heure tardive, démarre sa voiture et vient. Puis, elle appelle son mari. Engelbert M. a pris la route la même nuit, et a débarqué à Douala lundi après-midi.

Son neveu étant absent quand il arrive chez lui, l’homme va défoncer la porte de sa chambre et en sortir tous les effets, déposés au portail. A son retour, Cédric plaide celui qui n’a pas où aller. Son oncle lui répond en substance que s’il est assez grand pour convoiter sa femme, alors il peut se débrouiller. L’oncle lui remet néanmoins 20.000 F, pour son transport jusqu’à la localité d’où il était parti pour Douala. Un ami d’Engelbert venu sur les lieux s’adresse au jeune homme. Cédric va alors le menacer, faisant preuve d’une violence qui pousse son oncle à appeler la police. Le commissariat du 9e arrondissement est intervenu. Finalement, un officier convainc Engelbert de donner un peu plus d’argent à son neveu, afin qu’il puisse louer une chambre… Pour le reste, Cédric a été invité à chercher où donner des cours.