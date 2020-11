Yaoundé, capitale politique du Cameroun. Afrique Centrale. Vendredi, 26 novembre 2020. La scène se passe à l'avenue Germaine, au quartier Essos, dans le 5eme Arrondissement de Yaoundé.

Un automobiliste perd le contrôle de sa voiture, et se retrouve dans une maison d'habitation. Le choc est violent, et le véhicule prend feu dans le bâtiment. Un gros brasier s'élève sous le ciel de la ville. La maison ainsi que la voiture, sont dévorées par les flammes voraces et gloutonnes.

Pas de perte en vies humaines signalée. Mais de la maison et du véhicule, il ne reste plus qu'un tas de cendres circulaire. En ce début de grande saison sèche, les incendies ont la tâche facile, avec le soleil brûlant. Attention.

Voici la vidéo de l'incendie.