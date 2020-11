Yaoundé la capitale politique du Cameroun abrite un séminaire de très haute facture, sur l'économie numérique. Il s'agit selon les organisateurs, de de permettre aux différents acteurs de la société, dont le gouvernement, les entrepreneurs, les opérateurs économiques, les institutions privées, les étudiants, de faire des nouvelles technologies de l'information et de la communication ( Ntic), un partenaire fiable pouvant leur permettre d'exercer sereinement, et de pallier le déficit budgétaire, dans un contexte marqué depuis quasiment un an, par les restrictions imposées à cause de l'épidémie du Coronavirus.

Le séminaire qu'abritera l'hôtel La Falaise de Yaoundé le mardi 1er décembre 2020, est une initiative de SEM - SERVICE et CROSTON Holding, avec le soutien de la Chambre de commerce Canada - Cameroun ( CDC - CC). Ce sera alors la 1ère édition du Cameroun Digital 2020 ( CDB 2020). " Les stratégies pour promouvoir l'industrie numérique en contexte post Covid-19", est le thème des travaux. Le séminaire dont la cérémonie d'ouverture sera présidée par le ministre des Postes et Télécommunica-

tions, cible les entrepreneurs les opérateurs économiques, les institutions financières, le gouvernement, les étudiants, les professionnels des Ntic.

Les travaux tenteront d'examiner comment les Ntic peuvent être un levier pour rattraper le déficit budgétaire, dans un contexte de Covid-19, et comment découvrir de nouvelles opportunités financières et sauver les entreprises affectées. Il sera aussi question de se pencher sur le nouveau phénomène de radicalisation idéologique d'une partie de la diaspora camerounaise, et reconstruire une image du Cameroun vilipendée sur les réseaux sociaux.

Un Panel de premier rang

Le séminaire de l'hôtel La Falaise de Yaoundé sera étoffé par les contributions des panelistes de premier rang, dans le domaine du digital. Samuel Ervé Mandeng, Pdg SEM - SERVICES, chargé de Développement numérique à la Chambre de Commerce Canada - Cameroun; Dr. Ernest Simo, pionnier en Télécommunications VSAT - USA, Skybits - IGOGO; Narcisse Eyette, Pdg Techfora Cameroun; Enow Eyong Takam, ancien vice- capitaine de l'équipe nationale de football du Cameroun ; Gilbert Bandé Obam, président Chambre de commerce Canada - Cameroun ; Constant Wette, expert à Erickson - Canada ( ce dernier recevra un prix spécial lors du séminaire); Standley Fongod, Master System Intergrator - USA, Florence Atangana epse Fokoua, directrice, International Leadership Institute, Afrique francophone.

Vivement, tous, le mardi 1er décembre 2020, pour la 1ère édition du Cameroon Digital Boost 2020.