Le Cameroun est le plénipotentiaire de l'Afrique pour la finale mondiale de Huawei ICT Academy Competition du 31 octobre 2020. En effet, trois étudiants camerounais ont dominé les qualifications africaines pour cette épreuve mondiale organisée par Huawei le géant mondial des télécoms.

Il s'agit de: Gaëtan Dary Ngniawomopi, étudiant de Niveau 3 en Administration et Sécurité des réseaux à l'Institut Universitaire de Technologie ( IUT) de l'université de Douala, de son camarade Loïc Cédric Meli, et de Malcom X Hussler Guemandeu du Niveau 5 Génie Informatique de l'Ecole nationale supérieure polytechnique de l'université de Douala. Le trio camerounais a survolé les débats, face à plusieurs autres pays africains, dont l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Tous coiffés au poteau par le brillantissime trio camerounais qui le 13 octobre dernier lors de l'étape régionale africaine, avait à concevoir un réseau muni d'équipements et d'un laboratoire virtuels, avec programmation de switching et de routing, et ce pendant quatre heures de temps.

A cause d'un contexte mondial fortement influencé par le Covid-19, la finale mondiale de Huawei ICT Academy Competition se déroulera en ligne. Ce que regrettent les trois étudiants camerounais qui n'auront donc pas alors le prestige et la chance inouïe, de faire le déplacement du Cameroun, pour le siège de Huawei le mastodonte chinois des télécoms, à Shenzhen en Chine.



Huawei s'implique énormément aux côtés du gouvernement camerounais, pour le développement du pays dans le domaine de l'économie numérique, conformément aux Accords signés en 2018 en Chine par Paul Biya le chef de l'État camerounais, lequel considére les TIC comme devant accélérer l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Les faits d'armes de Huawei Cameroun sont visibles, à travers de précieux programmes, dont "Seeds for the Future", "Huawei ICT Academy" qui forment enseignants et étudiants, en leur octroyant une certification.

Le Cameroun sera de la finale mondiale de Huawei ICT Academy Competition pour la toute première fois, et représentera toute l'Afrique. Le concours mondial a lieu tous les ans, depuis 2015.

Bon vent à l'équipe du Cameroun qui représentera le continent le 31 octobre prochain lors de la finale mondiale de Huawei ICT Academy Competition. Hauwei ne se lasse pas de se mettre aux côtés du Cameroun, en offrant à ses étudiants et enseignants, des formations de qualité par ses différents programmes. Le tout pour un transfert de technologie fiable.