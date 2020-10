Kribi, département de l'Océan, région du Sud Cameroun. Ce mercredi 21 octobre 2020.

Une vendeuse de glace gifle le sénateur Rdpc, Grégoire Mba Mba. Selon nos informations, le membre de la Chambre haute du parlement camerounais a effectué une descente au marché Nkolbiteng de Kribi, se rassurer que les commerçants respectent ses injonctions de mettre fin au désordre urbain. Des témoins rapportent que le sénateur Rdpc Grégoire Mba Mba a demandé à tous les commerçants situés à l'entrée du marché, de déguerpir. " C'est pour qu'on aille où, et qu'on vive comment", auraient alors rétorqué les concernés. Opposition, résistance. Altercation entre le sénateur et une vendeuse de glace visiblement décidée à ne pas se laisser conter. La vendeuse de glace qu'on appelle affectueusement" "Mami glace", administre deux gilfes au sénateur Grégoire Mba Mba, un homme unanimement cité comme très excessif et loin de toute tempérance.

Des témoins rapportent que la vendeuse de glace a été embarquée au poste de police du marché. Les policiers tentent ensuite de l'extraire du local, histoire de la conduite au commissariat central de Kribi. Opposition des commerçants. Les policiers appellent des renforts, et "Mami glace" est finalement embarquée. Elle passera près d'une heure au commissariat central, avant d'être libérée, grâce dit-on, aux négociations de son époux, employé à la mairie de la ville.

Dans la foulée, le bolide du sénateur Rdpc Grégoire Mba Mba qui démarre en trombe, serait monté sur les pieds d'une autre commerçante qu'on dit " grièvement blessée".

Une seule question : un sénateur est-il compétent pour mettre en œuvre les mesures d'interdiction de désordre urbain ? Ne doit-il pas se contenter de sensibiliser ?