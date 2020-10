L'annonce a été faite lundi dernier à Yaoundé, par le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III.

Le Minpmeesa a lancé l'appel à candidature pour les PME voulant bénéficier de l'argent issu du fonds spécial de solidarité nationale de lutte contre le Coronavirus. Il s'agit en fait, d'amortir les répercussions dont ont été victimes, les PME. L'appel est lancé envers les PME et les Organisations de l'économie sociale. La cagnotte totale à repartir est de deux milliards francs CFA sur un montant total de 180 milliards francs CFA constituant le fonds spécial de solidarité contre le Covid-19.

Dans le détail, c'est une somme de 1,5 milliard franc CFA qui est dédiée aux PME les plus impactées par la pandémie. Les coopératives, les artisans et autres fabricants de masques et gels hydroalcooliques beneficieront d'une enveloppe de 500 millions francs CFA.

Achille Bassilekin III le Minpmeesa a précisé les conditions d'éligibilité à cet appui gouvernemental. Des conditions jugées draconiennes par certains observateurs qui regardent alors le processus d'un œil pessimiste. Depuis le lundi 05 octobre, les candidats disposent de 30 jours pour déposer leurs dossiers d'éligibilité à l'appui financier contre le Covid-19.