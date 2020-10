L'Association Développement Plus ( AD+) pense que la lutte que mène le Cameroun contre la propagation du Covid-19, n'incombe pas aux seuls pouvoirs publics.

De ce fait, en prélude à la rentrée scolaire qui a lieu le 05 octobre 2020, AD+ a entrepris la désinfection de plusieurs salles de classe dans la région de l'Est Cameroun, notamment les arrondissements de Dimako, Abong Mbang, Belabo et Garoua Boulaï. Il s'agit pour cette Association, de permettre aux élèves et étudiants, de recevoir des savoirs dans un environnement sécurisé et hors d'atteinte du coronavirus. AD+ met ainsi en œuvre, sa technicité en matière de désinfection, de sensibilisation, et de entend procéder à une désinfection hebdomadaire des salles de classe.

" Il est important que nos jeunes retournent à l'école, mais il est plus important qu'en y allant, ils ne courent aucun risque ", fait savoir le manager général de AD+, Théo Ngoughou.

Rappelons que AD+ est basée à Bertoua ( chef-lieu de la région de l'Est Cameroun), avec des bureaux terrains dans plusieurs villes du pays, dont Yaoundé, Bafoussam, Douala.

L'Association Développement Plus peut être jointe par le numéro de téléphone : +237 671048928.