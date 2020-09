Yaoundé la capitale politique du Cameroun vivra un grand événement ce samedi 03 octobre 2020. Il s'agit de l'inauguration du gymnase de 1000 places de l'Institut supérieur des arts et métiers ( Issam), de l'homme d'affaires milliardaire camerounais, Jean Pierre Amougou Belinga.

La cérémonie qui débutera à 10 heures locales, sera couplée à la remise de bourses aux lauréats, par le président du conseil d'administration de l'Issam, Sa Majesté Jean Pierre Amougou Belinga. l'Issam est l'établissement d'enseignement supérieur privé le plus huppé et du Cameroun, et de la zone Cemac. Situé à Minkan à l'entrée de Borne 10 au quartier Odza sur la route de l'aéroport international de Yaoundé - Nsimalen, l'Issam offre un confort d'études et d'enseignement à nul autre pareil. Des sources concordantes racontent que le magnat des médias Jean Pierre Amougou Belinga, y a consenti un investissement de plus de cinq milliards francs CFA. L'institution académique qui incarne la modernité de l'enseignement supérieur au Cameroun, est un joyau architectural de plusieurs tours, avec des restaurants aussi huppés qu'un hôtel cinq étoiles.

Avec l'inauguration ce samedi 03 octobre 2020 de son complexe sportif ultra moderne, d'aucuns n'hésitent pas à affirmer que l'Issam est très bien outillé, pour accueillir avec brio, les Jeux universitaires.

Pour son cycle de Brevet de Technicien Supérieur ( BTS), l'Issam offre des formations de qualité, dans les filières suivantes : Génie civil, Génie électrique, Réseaux et Télécoms, Études médico- sanitaires, Science et Téchnique biomédicale, Normes et Qualité, Gestion, Mécatronique, Maintenance des appareils médicaux, Énergie renouvelable, Commerce - Vente, carrière judiciaire, Information et Communication, Arts et Métiers de la culture.

