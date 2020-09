Le ministre Achille Bassilekin III travaille à l'entreprenariat de l'émergence du Cameroun :: CAMEROON

Le ministre camerounais des Petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat ( Minpmeesa) a, à cet effet, en compagnie de son collègue Issa Tchiroma Bakary de l'Emploi et de la Formation professionnelle, présidé la cérémonie de remise des attestations de fin de formation, à 18 lauréats de la 1ère promotion de la Pépinière nationale d'entreprises pilote d'Edea ( PNPE).

C'était le 11 septembre dernier à Edea, dans le département de la Sanaga-Maritime ( région du Littoral Cameroun).

Nommé ministre des PME le 03 mars 2018, Achille Bassilekin III veut matérialiser la politique du chef de l'État Paul Biya, en matière d'entreprises, en vue de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Une ambition qui nécessite des entreprises et des entrepreneurs fiables et solides.

De ce fait, 18 lauréats de la première cuvée de la PNPE d'Edea, ont été formés en Qualité-Hygiene- Sécurité et Environnement ( QHSE). Il s'agit en fait du renforcement des capacités des porteurs de projets en PME. La cérémonie était riche en sons et en couleurs. Malgré la pluie menaçante, autorités administratives, municipales et militaires de la ville d'Edea, avec à leur tête le préfet du département de la Sanaga-Maritime, se sont mobilisées pour réserver un grand et chaleureux accueil aux deux membres du gouvernement, à l'entrée de la PNPE.

La formation de quatre jours ( du 07 au 10 septembre 2020) était prioritairement destinée aux lauréats de la PNPE d'Edea. Celle-ci a porté sur l'agro-industrie, le management de la qualité, de l'hygiène,de la santé, de l'environnement et de la sécurité au travail. Désormais mieux outillés et opérationnels, les lauréats bénéficient toujours de l'appui technique et matériel promis par le Minpmeesa lors de la collation des diplômes du 22 juillet 2020 aux lauréats de la toute première cuvée de la PNPE d'Edea.

Issa Tchiroma Bakary, ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle

"Vous êtes des architectes du Cameroun émergent de demain. Nous devons apprendre à nous mettre ensemble pour consommer ce que nous produisons. Aujourd'hui il n'y a pas assez de bons carreleurs, metroniciens, plombiers. A quoi sert-il d'insister avec un diplôme qui ne vous ouvre pas les portes du travail ? Il faut accepter de se remettre en cause, par une nouvelle orientation professionnelle plus porteuse."

Achille Bassilekin III, ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat

"La création d'un centre de formation professionnelle est plus que jamais nécessaire ici à la PNPE d'Edea. Le pays, vu les défis auxquels il fait face, a davantage besoin de créateurs d'emplois que de demandeurs d'emplois. Votre formation vous permettra de prendre en compte les besoins des clients, la sécurité alimentaire, le management de l'environnement en agroalimentaire. Le voeu du président de la République Paul Biya, est de permettre au Cameroun d'avoir une masse importante d'entreprises et d'entrepreneurs de qualité, pour l'émergence du Cameroun à l'horizon 2034.".