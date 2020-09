CAMEROUN :: Aissatou Sy-Wonyu nommée nouvelle directrice de l'AUF Afrique Centrale et Grands Lacs :: CAMEROON

La Professeure Aissatou Sy-Wonyu est la nouvelle directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie ( Auf), pour le Bureau Afrique centrale et des Grands Lacs (BACGL).

Elle a pris fonction le 1er septembre 2020 à Yaoundé (siège du BACGL), dans la capitale politique du Cameroun.

Aissatou Sy-Wonyu a succédé au Prof. Adel Ben Amor. Le Tunisien a exactement mis deux ans à la tête du BACGL de Auf.

Maître de conférences des universités françaises, Aissatou Sy-Wonyu est Docteure en Lettres de l'université de Paris III - Sorbonne Nouvelle. La nouvelle cheffe de l'AUF Afrique Centrale et Grands Lacs totalise 30 ans d'exercice dans l'enseignement supérieur, en France et au Cameroun. Cependant, sa carrière aura essentiellement été orientée dans la Coopération internationale et la Consultation. Aussi, aura-t-elle été responsable campus France au Cameroun, directrice déléguée de l'antenne Douala ( capitale économique du Cameroun) de l'Institut français du Cameroun, et directrice générale de ASW Consulting, un cabinet d'expertise- conseil en Stratégie et Formation.

Aissatou Sy-Wonyu compte pérenniser l'action de son devancier, le Prof. Adel Ben Amor : renforcer, consolider et développer les échanges entre la direction BACGL de l'Auf,et les institutions académiques rattachées. Aissatou Sy-Wonyu entend aussi, et ce, en bonne intelligence avec tous les membres du BACGL de l'Auf, nouer des partenariats avec des institutions universitaires de la sous- région.

Bon vent à la nouvelle cheffe de l'Auf pour la région Afrique Centrale et Grands Lacs.