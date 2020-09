CAMEROUN :: Diaspora : Marche le 19 /09/2020 à Paris pour soutenir Amougou Belinga :: CAMEROON

L'homme d'affaires milliardaire camerounais Jean Pierre Amougou Belinga fait face à une odieuse campagne de déstabilisation de la part de certaines hautes personnalités qui tiennent le pouvoir au Cameroun.



Une haine qui menace de réduire à néant les prospères affaires mises en place par le PDG du groupe L'Anecdote.

C'est ainsi que le samedi 19 septembre 2020 à 12 heures à Paris en France Place du Trocadéro, aura lieu une marche de soutien en faveur de Jean Pierre Amougou Belinga le PDG du groupe L'Anecdote.

L'organisateur de cette marche s'appelle Edgar Ndzana, leader du Réseau des patriotes camerounais. Il s'agit pour ces Camerounais de la diaspora, de huer les personnalités au pouvoir au Cameroun qui selon eux, sont à la base de la cabale médiatique contre Jean Pierre Amougou Belinga, afin de ruiner ses affaires.

Selon les manifestants, Monsieur Amougou Belinga est victime de la jalousie de ses frères Beti du pouvoir, lesquels à les en croire, ont volé, volent des milliards des fonds publics, mais ne les investissent pas dans la création d'emplois, mais préfèrent les épargner dans les paradis fiscaux en Occident, tout en menant une vie à la Rockefeller avec femmes et enfants.

"Depuis des mois, une opinion, avec dessein masqué et cynique a décidé de jeter son dévolu sur l'homme d'affaires bâtisseur Jean Pierre Amougou Belinga communément appelé Zomloa, afin de ternir son image, son oeuvre incommensurable et réduire à néant les efforts de développement de notre pays le Cameroun. Faudrait-il rappeler à tous, l'immensité de l'œuvre de ce bâtisseur, qui a osé par des investissements massifs et divers ( médias, finance et social), apporter des solutions remarquables aux problèmes de chômage au Cameroun ?" , écrit Edgar Ndzana dans un post publié sur les réseaux sociaux.

De toute façon, la diaspora camerounaise déclare la guerre à toute personne qui voudra déstabiliser l'homme d'affaires Jean Pierre Amougou Belinga, qu'elle considère comme" un autre Fotso Victor". Rendez-vous est donc pris pour le samedi 19 septembre 2020 à 12 heures, Place Trocadéro à Paris, pour une marche de soutien en faveur du PDG du groupe L'Anecdote.