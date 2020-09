CAMEROUN :: Extrême- Nord: L'effondrement d'un pont coupe le pays du Tchad voisin :: CAMEROON

Le Cameroun n'est plus relié au Tchad par voie terrestre depuis lundi dernier. A l'origine, l'affaissement du pont Palar. L'infrastructure était vieille de 40 ans. Celle-ci a lâché le 31 août 2020, suite aux pluies diluviennes enregistrées dans la région septentrionale du Cameroun.

Du coup, ce n'est pas seulement le Tchad voisin qui est coupé du Cameroun par voie terrestre, mais aussi plusieurs viles du Cameroun entre elles, dont Maroua qui n'est plus relié à Kousseri, et Mora. Kousseri étant la ville camerounaise la plus proche de Ndjaména, le pays d'Idrīs Deby Itno est donc de ce fait coupé du Cameroun par voie terrestre. Le trafic routier est donc interrompu sur ces axes énumérés.

Votre journal a appris des services du gouverneur de céans, qu'une mission interministérielle ferait une descente sur le pont effondré, et rendra sa copie à qui de droit, pour travaux de reconstruction de l'infrastructure.