CAMEROUN :: Fraude au baccalauréat général : Les cadres de l’Obc suspendus :: CAMEROON

La Commission d’enquête administrative mise sur pied par le ministre des Enseignements secondaires accable le personnel du service de la reprographie de l’Office du baccalauréat du Cameroun.

L’on en sait un peu plus sur l’origine de la fuite de certaines épreuves lors du dernier baccalauréat général dans les séries C, D et Ti. L’enquête administrative mise en place par Nalova Lyonga, le ministre des Enseignements secondaires a livré ses conclusions hier. Cette enquête administrative accable sept responsables du service de reprographie de l’Office du baccalauréat du Cameroun (Obc). La Commission d’enquête était présidée par le secrétaire général du ministère des Enseignements secondaires.

Les experts de la direction de la police judicaire, de la Commission nationale anti-corruption (Conac), de l’agence nationale des technologies de l’information et de la communication (Antci), qui ont collaboré dans cette commission ont travaillé du 28 juillet au 17 aout 2020. Sous réserve des poursuites judiciaires, les mis en cause ont été suspendus pour une période de trois mois. Ils sont accusés de négligence, de fuite et de complicité de fuite des épreuves de l’examen de l’office du baccalauréat du Cameroun.

Le ministre des Enseignements secondaires a demandé au directeur de l’office du baccalauréat, de diligenter les mesures disciplinaires à l’encontre des responsables du service de reprographie, indexés. Cette Commission d’enquête mise sur pied avait pour objectif d’établir les responsabilités dans la fuite des épreuves lors du baccalauréat général.