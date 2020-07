CAMEROUN :: Peter Henry Barlerin, le diplomate à la face d’ange et de démon. :: CAMEROON

L’ambassadeur des États Unis au Cameroun a dit aurevoir à Paul Biya. Au cours d’une rencontre controversée. Il laisse derrière lui une opinion divisée. Les tabloïds en font écho.

On l’a accusé à tort ou à raison d’être d’intelligence avec les forces séparatistes du NoSo. Le diplomate Américain s’est et défendu, avec peu de conviction dans l’opinion publique. Le quotidien Le Messager est revenu sur le sujet, avec quelques points à l’ordre du jour : Biya, Kamto, Agoa, NoSo, Alternance : « Les confidences de Peter Henry Barlerin ». Arrivé en fin de séjour, l’ambassadeur des Etats-Unis, dans un entretien exclusif, passe au scanner ses trois années en terre camerounaise et ses rapports avec le pouvoir de Yaoundé. Le quotidien Mutations quant à lui pense que « Bad boy s’en va ». Long de trois ans, le séjour de l’ambassadeur des Etats-Unis au Cameroun a été marqué par des crispations qui ont relégué des bons points de la coopération au second plan, et surtout entaché de suspicion la relation entre les deux pays.

Dans le même registre de la coopération internationale, le Quotidien, un journal paraissant à Yaoundé estime qu’entre Le Cameroun et la Belgique il Ya « Des avancées significatives ». Au terme d’un séjour de quatre années au Cameroun, l’Ambassadeur du Royaume de Belgique, Stéphane Doppagne, a fait ses adieux au Chef de l’État S.E Paul Biya, au cours d’une audience qu’il lui a accordée au Palais de l’Unité…Cette rencontre qui a duré plus d’une heure de temps, a donné lieu à une large revue des relations bilatérales.

Cameroon Tribune, le journal à capitaux publics écrit plutôt que dans le cadre de cette Coopération Cameroun-Belgique : « Tout baigne ». Reçu au Palais de l’Unité hier par le président de la République, Paul Biya, à l’issue de son séjour au Cameroun, l’ambassadeur, Stéphane Doppagne s’est dit satisfait de la qualité des échanges politiques et économiques qui se caractérisent notamment par une balance économique équilibrée entre les deux pays.

Sur place au pays, deux ministres de la République sont montés pour dénoncer la cybercriminalité Pour le journal Detectives « Le gouvernement hausse le ton ». Au cours d’une conférence de presse conjointe donnée lundi soir à Yaoundé par le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi et le ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li Likeng, ont vertement condamné les dérives médiatiques qui ont pignon sur rue ces derniers temps sur l’espace médiatique et brandi la menace des sanctions à l’endroit des auteurs des actes de désinformation et de lynchage de personnalités sur la toile.