ALLEMAGNE :: TOURNOI FIFVE: TOURNOI EN PLEINE PANDÉMIE, UNE SITUATION INÉDITE D’APRÈS GUY ARMAND BEUNKEU :: GERMANY

Alors que la pandémie du COVID 19 persiste, la Fédération Internationale de Football des Vétérans d'Europe se prépare à entrer dans l'air de jeu à partir du 8 Août 2020 prochain.

Différents acteurs éparpillés en Europe, s'activent en coulisse pour une réussite de l'événement sportif le plus populaire des vétérans sur le vieux continent.

Guy Armand BEUNKEU directeur sportif des vétérans de Karlsruhe s'est prêté au jeu de nos questions réponses depuis l'Allemagne.

Une grande première, un tournoi en pleine pandémie, comment vous en tant que responsable sportif vivez cette situation ?

C'est une situation inédite car cette pandémie qui n'est pas encore derrière nous a bousculé les habitudes et changer le cours des choses, tant sur le plan sportif que sur tous les autres plans qui structurent la vie humaine. Cela fait seulement 3 semaines que nous avons retrouvés nos habitudes du dimanche matin et c'est avec beaucoup d'appréhension et aussi de joie que nous tapons à nouveau dans le ballon de manière collective.

Comment appréciez vous le moral de vos coéquipiers ? à quelques jours de l'événement.

Le moral est au beau fixe. Nous ne déplorons aucun blessé depuis la reprise. Je crois que d'ici au 8 août nous pourrions être a 80% de nos capacités avant la pandémie.

Concernant le tournoi, quelles sont les mesures prises pour éloigner les esprits de la pandémie ?

Nous allons respecter à la lettre les mesures prises dans notre État (Baden-Württemberg), et nous veillerons au respect strict de celle ci avec des personnes qui n' auront pour devoir, tout au long de ce tournoi que de s'assurer qu'aucune négligence ne soit permise.

Quelles sont les mesures que vous avez effectué pour encourager le public a venir sur place, voir, soutenir si cette présence s'avère nécessaire.

Tout comme dans les championnats qui se jouent actuellement, le public sera très restreint et ne sera constitué que des membres des différentes délégations. Au vu des mesures en vigueur, nous ne pourrions réunir que 100 personnes maximum. Nous souhaitons que d'ici là, la pandémie ait perdu du terrain et que des nouvelles mesures nous permettent d'aller au delà de ce chiffre.

Réaliser ce tournoi cette année était il vraiment nécessaire pour vous?

En temps de pandémie, la necessité c'est la santé, c'est le respect des mesures anti Covid19 et bien d'autres. Bref nous aurions pu nous passer de ce tournoi. Au regard de l'évolution de la courbe sanitaire liée au corona virus et malgré quelques appréhensions, c'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons décidé d'y prendre part.

Au quotidien, en tant que amoureux du ballon rond, comment s'est passé la pratique du sport en pleine pandémie ?

De mon côté elle n'a pratiquement pas eu lieu. J ai essayé tant bien que mal de maintenir la forme avec du footing 2 voire 3 fois la semaine.

Enfin croyez vous à une reprise normal des activités sportives dans un avenir proche?

C'est l'un de mes voeux les plus chers en ce moment. L'idéal serait que la vie reprenne son cours normal sur tous les aspects. je suis conscient comme beaucoup d'ailleurs que la vie ne sera plus comme avant le Covid19, mais je souhaite de tout coeur qu'on retrouve une certaine normalité le plus tôt possible.

A l'heure actuelle, est ce que tout est fin prêt au niveau de votre pôle pour en faire un événement remarquable ?

Nous avons encore quelques petits détails à régler sur le plan logistique qui sont sans entrave sur le déroulement du tournoi. Nous nous attelons à réaliser quelque chose de beau, de fantastique malgré les restrictions liées à la pandémie.

Auriez vous un mot à l'endroit des responsables pour le bon fonctionnement du Tournoi?

Juste souhaiter qu'il y est beaucoup de tacts et d'habileté afin que ce projet pensé par eux et adoubé pour les membres soit une réussite totale. De toutes les façons, ils ont le soutien de tous et peuvent savoir compter sur chacun.

votre mot de fin.

Vive la Fifve!

Propos recuilli par Hilaire SOPIE