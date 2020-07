FRANCE :: Réseaux : Les affaires africaines d'Éric Dupond-Moretti :: FRANCE

Le nouveau ministre français de la Justice et ténor du barreau de Paris avait fait de l’Afrique un axe de développement pour son cabinet.

Le réputé pénaliste parti, ses clients vont-ils continuer à travailler avec son associé maître Antoine Vey ? Ce dernier le souhaite, il dit bien connaître ces dossiers et assure avoir été moteur dans le développement du cabinet vers l’Afrique. Un cabinet qui traite aujourd’hui une trentaine de dossiers sur le continent.

Éric Dupond-Moretti défend notamment des opposants dans plusieurs pays d’Afrique francophone, comme Moïse Katumbi en RDC, Maurice Kamto au Cameroun, ainsi que l’homme d’affaires Sébastien Ajavon au Bénin. Au Gabon, il représente Ike Ngouoni Aila Oyouomi, l’ancien porte-parole de la présidence, poursuivi et incarcéré depuis décembre pour corruption.

Son cabinet conseille également plusieurs États, comme le Maroc et le Congo-Brazzaville à qui il a notamment prodigué ses conseils sur la structure juridique du pays. En revanche, il n’a pas voulu défendre l’État congolais lors du procès de l’opposant Jean-Marie Michel Mokoko.

« On a une vision tournée vers la protection des libertés fondamentales, explique Antoine Vey, et on n’est pas là pour gagner de l’argent sur le dos d’États qui nous paraîtraient ne pas les respecter. »