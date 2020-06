Christian Penda Ekoka : « le Cameroun n’est pas une république ethnique » :: CAMEROON

Ils ont été incapables de construire un État moderne, apte à répondre aux problèmes des Camerounais(es), ils se réfugient désormais dans les clans comme si le développement était apporté aux clans et non aux individus, dans la diversité de leurs aspirations personnelles. La démocratie est la volonté des individus et non des clans.

Un groupuscule de fossoyeurs, visant à perpétuer le pillage et la rapine au détriment du bien-être des populations, un groupuscule de fossoyeurs veut enfermer les Camerounais(es) dans une république clanique chimérique. Cette catégorisation des citoyens montre vite ses limites : elle passe bizarrement des Betis aux Anglophones ou aux Nordistes.

Ceux-ci forment-ils une ethnie? Du n’importe quoi ! Pourquoi quand Niat, Biya, Esso ou Cavaye sont malades, tous leurs frères ou sœurs du village ne le sont pas simultanément ?

Nous devons prendre notre destin en main et moderniser nos institutions pour réaliser pleinement nos aspirations, dans la diversité de nos potentialités individuelles et nationales.