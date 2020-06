CAMEROUN :: Cuisine Africaine : Un site web pour les recettes Maggi de Nestlé. :: CAMEROON

La marque MAGGI de Nestlé a lancé un site web, le premier du genre en Afrique centrale et occidentale, pour proposer des plats africains. Et aussi la deuxième saison de Yelo Pèppè, la série à succès consacrée à l'éducation nutritionnelle.

Maggi s’invite dans le numérique.

Désormais, la cuisine de la marque Maggi de Nestlé s’invite dans le numérique. Pour proposer ses recettes. La présentation a eu lieu en mondo vision sur la plateforme numérique. Le site est déjà là. Conçu en collaboration avec de grands chefs africains, des nutritionnistes et des influenceurs dans le domaine de l'alimentation locale, le nouveau site propose des conseils utiles sur la manière d’augmenter l’apport en fer et d'équilibrer les plats.

Pour plus de 40 recettes par pays.

Un site présent dans tous les pays de la sous région Afrique centrale et occidentale. A l’ouverture du site dédié au Cameroun par exemple, on peut lire « cuisiner avec Maggi, ca change la vie » Sur la photo, des plats à faire saliver le chien de Pavlov. Il y en a un qui ressemble au « riz sauté », la recette préférée des célibataires et petites bourses du Cameroun. Non, il s’agit du « riz croustillant à la noix de coco » Les composantes principales riz et noix de coco bien connues au Cameroun. Plusieurs recettes de ce genre sont proposées. Il yen a au moins 40 par pays. Pour Dominique Allier, directeur général de la division Culinaire de Nestlé Central and West Africa, « MAGGI innove une fois de plus en proposant différentes variations de plats populaires africains qui offrent quelque chose à tous les amoureux de la cuisine »

Avec des ingrédients locaux.

Par ailleurs, MAGGI s'engage à utiliser des ingrédients plus familiers que les gens connaissent et peuvent trouver dans leur cuisine. Par exemple, le Naija Pot, Signature, D3d33d3 et MaMeun sont quelques-uns des nouveaux produits de la marque fabriqués avec des ingrédients de tous les jours comme le poisson fumé, les crevettes, l’oignon, l'ail, le gingembre et le piment.

Pour améliorer la qualité de vie, contribuer un avenir plus sain.

Bien plus, MAGGI vient répondre à la soif de numérique et de connaissances nutritionnelles de ses consommateurs, tout en contribuant à l'objectif de Nestlé d'améliorer la qualité de vie et de contribuer à un avenir plus sain. Aussi et pour Akua Kwakwa, responsable de la nutrition, de la santé et du bien-être pour Nestlé Central and West Africa, « En plus de souligner l'importance d'inclure des régimes alimentaires nutritifs dans notre vie quotidienne avec les plats préférés des familles, le monde entier a maintenant facilement accès à des recettes africaines traditionnelles que nous connaissons et aimons »

Et Yelo pèppè pour la bonne cuisine.

Au demeurant et pour joindre l’utile à l’agréable, Yelo Pèppè s’est invité à l’événement. Il s’agit d’une série télévisée de divertissement qui allie nourriture, nutrition, amour, comédie. La femme Africaine se trouve au centre de l’intrique. Après le succès de la première saison de Yelo Pèppè, qui a enregistré plus de 20,3 millions de vues, MAGGI est heureux de présenter à ses fans la deuxième saison de l'émission, qui reprend les personnages charismatiques du premier volet. Pour Sophy Aiida qui n’a pas voulu dévoiler le scénario pour maintenir le suspense, la deuxième édition de Yelo pèppè qui s’ouvre le 8 juin est « une série pour la femme moderne, qui sait faire des bons