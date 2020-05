Affaire Survie-Cameroun : Une enquête ouverte contre Penda Ekoka et Alain Fogue :: CAMEROON

Christian Penda Ekoka, conseiller spécial du président du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc), est attendu demain vendredi à la sous-direction des enquêtes économiques de la police judiciaire à Yaoundé. Il devrait, si l’on s’en tient à une lettre-convocation qui lui a été servie le 12 mai dernier, être entendu dans le cadre d’une enquête instruite par le procureur près le Tribunal de grande instance du Mfoundi, en rapport avec l’initiative Survie-Cameroun lancée par Maurice Kamto, laquelle appelait il y a quelques semaines à la générosité publique pour soutenir la lutte contre le coronavirus.

Celui qui est par ailleurs président du Mouvement « Agir » intéresse le procureur de la République en tant que président du comité de gestion de cette initiative. L’universitaire Alain Fogue a également été convoqué pour demain vendredi par les enquêteurs de la police judiciaire, en sa qualité de trésorier national du Mrc.

Déclarée illégale et interdite par le ministre de l’Administration territoriale (Minat), Paul Atanga Nji, Survie-Cameroun avait vocation, selon Maurice Kamto, à collecter 6,5 milliards Fcfa auprès des âmes de bonne volonté pour soutenir la lutte contre le COVID-19. En moins de cinq jours, elle aurait encaissé environ 400 millions Fcfa via des comptes ouverts, entre autres, auprès d’opérateurs de téléphonie mobile.

Le Minat a depuis instruit lesdits opérateurs de fermer lesdits comptes. En vain. Il n’est pas non plus parvenu à faire fermer celui ouvert par Survie-Cameroun auprès de Afriland First Bank.