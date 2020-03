CAMEROUN :: Corona, décès de Manu Dibango, clash lady Ponce Mani Bella :: CAMEROON

LE VIRUS DE LA BETISE !

Très honnêtement, le Géant Manu Dibango nous quitte : le départ d'un monument pour le Cameroun, l'Afrique et le Monde ! Le Covid 19, coronavirus rageur, étend son empire dans le monde et arrache des vies par milliers : une tragédie qui exige la mobilisation de tous, un changement radical des paradigmes ; l'avènement d'un monde d'empathie, de solidarité et de fraternité !

Et on nous parle de qui, de quoi ? D'un " dieu " de la pègre, des records de direct aux 20.000 voyeurs, de l'intermédiation de reines de maisons closes, du tournis de Mani Bella sur les réseaux sociaux, du ridicule " japap " d'artistes de Bikutsi, des jupons indisciplinés de Lady Ponce...

Ce pays est-il condamné à être Pala Pala, à sombrer dans le ventre et le bas-ventre ?

NON ! Il faut, au risque de se faire conspuer par la cohue, dire STOP à ce massacre du bon gout, de l'humilité et de la pudeur au Cameroun et parmi les Camerounais.

NON ! Il faut, au pays de Manu Dibango, qui nous a hissé sur les toits du monde, refuser la logique du caleçon érigé en modèle de popularité.

NON ! Il faut au pays de l'auteur de Soul Makossa, refuser que la pègre, la prostitution, le règne des mœurs légères continuent d’étendre leur empire ; soient les cours en hausse de la bourse des valeurs et des réseaux sociaux !