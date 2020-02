CAMEROUN :: Yaoundé : Voici les nouveaux maires, aucune dame :: CAMEROON

Les sept maires des communes urbaines d'arrondissement de Yaoundé la capitale politique du Cameroun sont connus.

Ils ont été élus ce mardi 25 février 2020, par les conseillers municipaux. Les sept mairies de Yaoundé sont restées entre les mains du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( Rdpc), à l'issue des élections municipales et législatives du 09 février dernier.

Il se dégage d'emblée une remarque pertinente: aucune femme à la tête des communes urbaines d'arrondissement de Yaoundé. Il y en avait deux: Yvette Claudine Ngono epse Etoundi de Yaoundé 5, et Mme Veuve Régine Amougou Noma née Bibi de Yaoundé 4. Toutes deux ont été débarquées, et n'ont pas été remplacées par des congénères. L'approche genre tant prônée par le Rdpc, n'a donc pas été prise en compte: sept maires sur sept de Yaoundé sont des hommes. En pleine capitale politique du Cameroun. Et la Journée internationale des droits de la femme ( 08 Mars) a lieu dans 12 jours seulement.

Voici du reste les nouveaux maires des communes urbaines d'arrondissement de Yaoundé

Yaoundé 1: Jean Marie Abouna ( remplace Émile Andze Andze en poste depuis 2007):

Yaoundé 2: Yannick Martial Ayissi ( a un an durant, assuré l'intérim de son défunt prédécesseur) ;

Yaoundé 3: Owona Lucas ( remplace Étienne Otelé Manda en poste depuis 2007);

Yaoundé 4: Bihina Effila ( remplace Mme Veuve Régine Amougou Noma née Bibi en poste depuis 2012 ( intérim d'un an après la mort de Théophile Abega );

Yaoundé 5: Mballa Augustin ( en remplacement d'Yvette Claudine Ngono epse Etoundi en poste depuis 2007);

Yaoundé 6 : Jacques Yoki Onana ( intérim de deux ans et demi, après la mort de Martin Lolo le 10 janvier 2017);

Yaoundé 7: Augustin Tamba ( en poste depuis 2013).