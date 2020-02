CAMEROUN :: Politique: Carlos Ngoualem et Jean Michel Nintcheu créent la Brigade Anti fraude :: CAMEROON

C'est l'annonce phare faite lors du meeting populaire organisé hier mercredi 05 février à Makepe Missoke dans l'arrondissement de Douala 5è

La mairie de Douala 5 è est l'une des mairies les plus disputées du département du Wouri. Ici , le maire sortant qui avait remplacé madame Fonning après le décès de cette dernière est considéré comme incapable de briguer un véritable mandat à lui. Cette suspicion laisse la place aux appétits des partis de l'opposition avec en première place le SDF. Ici c'est le jeune Carlos Ngoualem déjà sixième adjoint au maire qui fait preuve de favori

Ce mercredi encore , il a organisé un grand meeting au quartier Makepe- Missoke. Quartier considéré comme le Fief de ce dernier. Ici, Mr le Maire comme on l'appelle affectueusement a rassuré ses camarades ainsi que les autres populations de ce quartier sur sa volonté de faire de leur quartier l'un des plus beaux de la ville alors que l'exécutif actuel les a toujours traité comme les parents pauvres de l'arrondissement.

Accompagné de l'honorable Jean Michel Nintcheu, Carlos Ngoualem presque sûr de sa victoire lors du prochain scrutin a après avoir présenté son équipe de conseillers déclaré que le plus dur n'était pas de gagner mais d'être déclaré vainqueur. Pour celà et prenant l'honorable Nintcheu à témoin, il a annoncé la création ce jour même d'une Brigade Anti fraude à ne pas confondre avec une autre brigade plus célèbre du côté de l'Europe.

Cette brigade aura pour rôle de surveiller les votes de ses militants afin que ceux ci ne soient pas volés par leurs adversaires. Il affirme que sans un vol de voies, il presque sûr d'être le prochain Maire de Douala 5 è.

''Cette brigade nous évitera d'aller au contentieux électoral à Yaoundé car notre contentieux nous le ferons ici nous même'' a martelé la tête de liste SDF aux municipales à Douala 5è. ''Malheur donc a ceux qui voudront s'aventurer a voler les votes du SDF, il rencontreront sur leur chemin la BAF'' poursuit-il sous les acclamations des populations de Makepe Missoke venues en grand nombre pour démontrer leur soutien a leur fils prodige Carlos Ngoualem..