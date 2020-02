CAMEROUN :: Municipales et législatives : 4 militants du Mrc en prison pour avoir appelé au boycott :: CAMEROON

Ces prévenus comparaissent ce jeudi 6 février 2020 pour réunion et manifestation non autorisée, d’attroupement en fraude électorale et rébellion au tribunal de première instance de Bagangté.

Quatre militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc) vont comparaitre ce 6 février 2020 en flagrant délit au tribunal de première instance de Bagangté dans la région de l’Ouest Cameroun. C’est la première audience dans cette affaire. Il s’agit de trois hommes et une femme. Ils ont été inculpés le 4 février 2020 pour : « réunion et manifestation non autorisée, d’attroupement en fraude électoral et rébellion » par le parquet près le tribunal de première de Bagangté. Rosange Raissa Jimegni, Laurent Mbieda, Jean Fonga et Jean-Marie Kamtchouang ont été interpellés depuis la semaine dernière à Bagangté, en pleine campagne de boycott du double scrutin municipal du 9 février prochain.

Conduits au commissariat de sécurité publique de la ville, ces militants ont été entendus. Après leur audition, ils ont été placés en garde pendant quatre jours. Le 4 février 2020, ces militants ont été déférés devant le procureur près le tribunal de première instance, où ils ont été inculpés et placés sous mandat de détention provisoire à la prison de Bagangté. Pour assurer la défense des prévénus, une équipe d’avocats conduite par Me Emmanuel Chendjou et Me Mbenda, prendra part à cette audience. Ils sont membres du Collectif d’avocats chargé d’assurer la défense des personnes interpellées depuis l’année dernière lors des marches blanches organisées par les leaders du Mrc.

Ces deux membres du collectif dépêchés de Yaoundé pour Bagangté se joindront à leurs collègues de Bafoussam et de Dschang. Le président du Mrc a lancé un appel au boycott des élections législatives et municipales depuis l’annonce de sa non-participation audit scrutin prévu le 9 février prochain. Le 25 janvier 2020, une réunion organisée par les cadres du parti pour inviter les militants au boycott électoral avait été interdite à Bagangté par les autorités administratives.

Dans le cadre des marches blanches organisées depuis l’année dernière pour contester les résultats de la présidentielle, 15 militants sont encore en prison. Avec les quatre autres qui viennent d’être inculpés le total fait état de 19 militants aujourd’hui incarcérés.