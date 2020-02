CAMEROUN :: Législatives et municipales du 09 février: Le Mbam-et-Kim déroule le tapis roule à René SADI :: CAMEROON

Les populations venues en masse de Ntui, Mbangassina, Ngoro, Ngambe-Tikar et Yoko, ont réitéré leur soutien indéfectible au président de la République, Son Excellence Paul BIYA et à son parti, le RDPC, en course pour ces élections locales qui se tiendront dimanche prochain, au cours d’un méga meeting très coloré présidé à la place des fêtes de Ntui par René Emmanuel SADI, président de la Commission régionale de campagne électorale pour le RDPC dans le Centre.

En présence de la quasi-totalité des membres de ladite Commission, du tout Mbam-et-Kim politico-administratif, traditionnel, religieux, des élites et forces vives de la localité. Une très forte mobilisation militante au demeurant à mettre à l’actif de madame le sénateur Nicole OKALA, présidente de la Commission départementale de campagne électorale, qui s’est dépensée sans compter pour que cette grand’messe politique soit couronnée d’un éclatant succès.

Bravant la forte canicule du mardi après-midi enregistrée dans une ville cosmopolite de Ntui totalement en chantier, les Kimois et Kimoises sont venus nombreux pour réserver un accueil mémorable à des leurs, un digne fils du terroir, le ministre de la Communication, René Emmanuel SADI. Ils sont sortis nombreux, enthousiastes, le cœur enflammé de joie, pour magnifier les réalisations du Renouveau National en faveur du développement social et économique, en faveur du progrès, en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations dans le Mbam-et-Kim et dont les moindres ne sont pas la construction d’un pont sur la fleuve Sanaga à Nacthigal, couplée au démarrage effectif des travaux de bitumage sur la Route Nationale N°15 sur le tronçon Batchenga/Ntui/Leno/Tibati. Un projet à travers lequel le Mbam-et-Kim s’ouvre peu à peu à la modernité.

Pour les peuples autochtones Ossananga, Baboute et Eton, aux côtés de leurs frères Haoussa, Tikar et d’autres communautés ethniques, le bitumage de la Route Nationale N°15 est un rêve longtemps caressé qui devient progressivement réalité.

En plus de la plus grande fluidité des personnes et des biens, ce projet se veut un important vivier d’emplois pour les populations riveraines. Avec les législatives et les municipales du dimanche 09 février, les Kimois et les Kimoises ont décidé retourner l’ascenseur au président Paul BIYA à travers un plébiscite des listes du RDPC. Les 05 communes que compte le Mbam-et-Kim seront toutes aux couleurs du RDPC.

De même, l’unique siège de député dans cette circonscription politique sera RDPC. Promesse en a été faite par les camarades militants et sympathisants du parti du flambeau ardent qui, à cet effet, ont tu leurs querelles pour faire bloc commun derrière les listes du RDPC.

Au cours de sa prise de parole, René Emmanuel SADI a engagé ses frères et sœurs du Mbam-et-Kim, notamment les responsables en charge de l’animation de la campagne électorale ici à aller à la conquête de toutes les voix possibles, de convaincre les indécis à travers les meetings utiles et une campagne de proximité, une campagne serrée, une campagne de ralliement et de persuasion, pour un triomphe des listes du RDPC soir du 09 février prochain.