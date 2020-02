CAMEROUN :: Le visage du boycott des Elections Législative et Municipales par ETONDE ETONDE :: CAMEROON

IL est le visage de cette véritable opposition qui a refusée d'aller aux urnes pour la macabre mise en scène électorale. D'un système à l'agonie. I est le président du parti d'opposition les DREAMERS et c'est en ces termes qu'il définit sa position de frondeur.

En tant que figure de proue du boycotte du double scrutin Législatif et Municipale devant ses pairs. Les élections législatives et municipales prévues le 09 février 2020 au Cameroun sont illégitimes. Un véritable COUP D'ÉTAT CONSTITUTIONNEL", a déclaré Samedi soir Etonde Etonde au comité politique du Parti les DREAMERS.

Il a insisté sur le fait que le "vote du peuple" dans le plus grand sondage de l'histoire du Cameroun pour une première fois voulait le report des élections législatives et Municipales afin de réunir toutes les conditions constitutionnelles d'un bon scrutin et que seul un "boycott du peuple" des élections du 9 février était la réponse adéquate face à des institutions qui n'écoutent personne et qui veulent nous maintenir liés à leur échec ", a déclaré ETONDE ETONDE.

Boycotter les élections d'un "Parlement factice qui ne peut même pas initier sa propre législation afin de changer la situation actuelle du code électoral moribond qui aura servi leurs intérêts" enverrait le message le plus clair à la classe politique et à la grande élite traditionnelle que sa volonté doit être respectée, a déclaré M. ETONDE ETONDE.

En particulier, il a mis en garde contre la majorité présidentielle et le pseudo opposition qui a voulu participer à cette mascarade et se présentent comme partisan la paix , que leur démarche fera qu'envenimer la grave crise politique du Cameroun et de cette impasse. Réaffirmant la demande du Parti les DREAMERS pour une élection équitable, il a redemandé au ministre de L'administration Paul Atanga Nji de procéder à la délivrance des récépissés des partis politiques.

Et au régime en place à Yaoundé de sécuriser nos frontières , toiletter le fichier électoral et mettre à la tête d'Élections Cameroon une équipe impartiale et indépendante. Dans son document final de ces assises, le comité politique des DREAMERS a souligné que gagner la guerre Démocratique contre le régime impopulaire à la tête du Cameroun reste son objectif premier et que toutes les personnes désireuses de rejoindre leur combat étaient le bienvenu."La véritable démocratie au Cameroun mes chers compatriotes c'est votre combat, c'est notre combat, c'est celui de notre futur" a dit ETONDE ETONDE.