CAMEROUN :: Scrutin du 09 février : Pierre Nolga reçoit l'onction de sa hiérarchie :: CAMEROON

Ce candidat du Rdpc à l'élection municipale de Douala 3 ème a été présenté hier au grand public lors du meeting de lancement officiel de la campagne à Douala.

Ce jeune opérateur économique bien connu dans le secteur immobilier dans la capitale économique, occupe une place importante dans la liste conduite par Tokap Rostand, un autre jeune.

Un classement très stratégique pour ce jeune loup aux dents longues qui a été présenté samedi dernier ainsi que ses colistiers au carrefour Dakar, par le président de la commission communale du Rdpc Douala 3 Wouri-Est, Elong Etonde, lors du meeting de lancement officiel de la campagne des élections municipales et législatives du 09 février 2020.

La commune d'arrondissement de Douala 3 qui durant le mandat dernier était aux mains du Sdf, doit revenir au Rdpc a déclaré le président de la commission communale.

Pour y arriver le rassemblement démocratique du peuple camerounais s'est appuyé cette fois sur la jeunesse, une jeunesse dynamique, prête à prendre la relève. Et Pierre Nolga en fait partie, le président de l'association Pk 21 Souboum est une valeur qui fait la fierté de toute une génération dans cette circonscription. Nombreux sont ceux qui le présentent comme un altruiste, humaniste et humanitaire.

De toute évidence notre expert immobilier n'ira pas jouer les figurants au conseil municipal de Douala 3, mais bien au contraire. Ce jeune opérateur économique compte bien aller au delà défendre les intérêts de ses congénères en particulier, et de toutes les populations de cette arrondissement qui compte plus de 400 000 âmes, en général. Cest un digne représentant de la jeunesse. Et son parti le Rdpc, en est conscient. Un parti qui semble avoir ouvert les portes aux jeunes pour la relève.