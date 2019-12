CAMEROUN :: Gouvernance : l’influence de l’impérialisme :: CAMEROON

La situation actuelle au Cameroun, plus visible dans le paysage politique, pousse à se poser la question de savoir si nous sommes tous d’un même pays, ce Cameroun berceau de nos ancêtres. Tant les uns sont dressés contre les autres, la haine a fait son nid, chacun utilise tous les moyens en sa possession pour détruire l’autre. Le pouvoir politique, administratif, judiciaire, économique, tous ces éléments sont utilisés pour mater la grande masse populaire dans l’ensemble. Et la guerre n’est pas seulement externe c’est-à-dire dirigée contre les autres qu’on veut dominer, elle est encore plus féroce en interne dans chaque domaine. Les politiciens s’entretuent, les hommes d’affaires se neutralisent, les administratifs se marchent dessus pour avancer, ainsi de suite.

On dirait que le Cameroun est en mode « autodestruction ». Comme en somme nous arrivés là ? En réalité, c’est que le pays a été programmé pour s’autodétruire ainsi, de même que tous les pays africains, que les programmeurs ont appelé le tiers monde, comme pour dire que les habitants de cette partie de la terre ne valent que le tiers d’un être humain. Dans le fond, les Camerounais qui se détestent entre eux, les africains qui s’entredéchirent et ne peuvent même pas ouvrir leurs frontières pour une libre circulation, sont des marionnettes entre les mains des forces impérialistes, qui ont programmé ce qui se passe aujourd’hui depuis au moins deux siècles, et ils continuent aujourd’hui d’exécuter leur plan avec méthode et discipline.

Stratégie globale

Les détails de ce plan sont contenus dans un document appelé la charte de l’impérialisme. Ce document était supposé être secret, mais comme il est indiqué dans la bible que tout ce qui est caché sera révélé au grand jour, il se retrouve aujourd’hui disponible au « Musée royal de l’Afrique centrale » à Tervuren, une commune de la province du Brabant flamand en Belgique. La présente « charte » a été élaborée à Washington pendant la « traite négrière », ensuite discrètement négociée à la « conférence de Berlin en 1885 » pendant que les puissances Occidentales se partageaient l’Afrique ; renégociée secrètement à Yalta au moment du partage du monde en deux blocs après la deuxième guerre mondiale et pendant la création de la « Société des Nations », l’ancêtre de l’Onu. Afin que chacun se fasse déjà sa propre opinion, voici en intégralité les dispositions de cette charte, que l’activiste ivoirienne des droits de l’homme Mireille Saki appelle la charte de la servitude

La charte de la servitude

DISPOSITION GÉNÉRALE

Article 1° : De la Devise : – Devise de l’impérialisme : Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète ; Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d’elles les plus puissantes du monde.

II. DU RÉGIME POLITIQUE

Article 6° : Tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n’émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité.

III. DES TRAITES ET DES ACCORDS

Article 8° : On ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde, on leur impose ce qu’on veut et ils subissent notre volonté.

IV. DES DROITS FONDAMENTAUX

Article 10° : Là où il y a nos intérêts, les pays du tiers-monde n’ont pas de droit, dans les pays du sud, nos intérêts passent avant la loi et le droit international.

V. DES FINANCES PUBLIQUES

Article 15° : Dans les pays du tiers-monde, nul n’a le droit de mettre dans leurs banques un plafond d’argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l’une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme des prêts ou d’aide économique au développement en espèce ou en nature.

VI. DES TRAITES MILITAIRES

Article 18° : Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées des pays du tiers-monde. La limitation et l’interdiction d’arme des destructions massive ne nous concerne pas, mais les autres.

VII. ACCORDS INTERNATIONAUX

Article 22° : L’ONU est notre instrument, nous devons l’utiliser contre nos ennemis et les pays du tiers-monde pour protéger nos intérêts.

Dans les prochains éditoriaux nous verrons comment cette charte est savamment mise en pratique tous les jours sous nos nez, et parfois avec le concours des personnes les plus insoupçonnées